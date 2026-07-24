Les actions de SpaceX en chute libre ; elles s'apprêtent à enregistrer leur plus bas niveau de clôture depuis leur introduction en bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 juillet - ** Vendredi, l'action SpaceX SPCX.O a reculé de 4,5% à 112,90 dollars, s'orientant ainsi vers son plus bas niveau de clôture depuis l'entrée en bourse spectaculaire de cette entreprise spécialisée dans l'Internet et les fusées, le mois dernier

** Le titre SPCX affiche désormais une baisse de 16% par rapport au prix de 135 dollars fixé lors de son introduction en bourse le 11 juin, qui avait permis de lever la somme record de 75 milliards de dollars

** Le titre a reculé de 44% par rapport à son plus haut niveau de clôture, atteint le 16 juin

** La société s’apprête à publier ses résultats trimestriels le 4 août. Les salariés et certains investisseurs de la première heure pourront vendre 911,5 millions d’actions le deuxième jour suivant cette publication, ce qui fera plus que doubler le nombre d’actions en circulation sur le marché boursier

** Avec une capitalisation boursière de 1 480 milliards de dollars, SPCX affiche une valeur inférieure à celle de Meta Platforms META.O (1 530 milliards de dollars), mais supérieure à celle de Tesla TSLA.O (1 160 milliards de dollars)

** SPCX se négocie à 77 fois son chiffre d’affaires prévisionnel, ce qui en fait l’une des actions les plus chères de Wall Street

** 34 analystes suivent SPCX et lui attribuent en moyenne la recommandation “acheter”. L'objectif de cours médian est de 225 dollars, soit environ le double de son cours actuel