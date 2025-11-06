Les actions de Snap s'envolent alors que l'accord de 400 millions de dollars avec Perplexity ravive les ambitions en matière d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Snap SNAP.N ont bondi de 18% dans les échanges avant bourse jeudi après que son partenariat de 400 millions de dollars avec la startup Perplexity AI a rassuré les investisseurs sur le fait que l'entreprise de médias sociaux pourrait rattraper ses grands rivaux dans la course à l'intelligence artificielle.

Les actions de la société mère de Snapchat ont augmenté de 16 % après les heures d'ouverture du marché mercredi à la suite de cette nouvelle.

Le moteur de recherche de Perplexity, alimenté par l'intelligence artificielle, sera intégré à Snapchat, afin de mieux le positionner face à des rivaux tels que TikTok et Meta

META.O , qui sont préférés par les spécialistes mondiaux du marketing.

"Les implications en termes de coûts de calcul ne sont pas claires, mais il est difficile d'imaginer que Snap puisse fournir quelque chose qui se rapproche de Meta AI avec un budget relativement restreint", ont déclaré les analystes de RBC.

Le directeur général Evan Spiegel a déclaré que les réponses aux questions des utilisateurs seraient contrôlées par Perplexity par le biais de son chatbot au sein de Snapchat et ne seraient pas utilisées pour vendre des publicités.

Les revenus de l'accord devraient commencer à se refléter en 2026, la startup devant payer à Snap 400 millions de dollars sur une période d'un an, sous la forme d'une combinaison de liquidités et d'actions.

Mercredi, Snap a battu les estimations des analystes pour le chiffre d'affaires du troisième trimestre et prévoit un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre compris entre 1,68 et 1,71 milliard de dollars, alors que les analystes tablaient sur 1,69 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les résultats de Snap font suite aux rapports de revenus trimestriels optimistes de Meta, Alphabet GOOGL.O et Reddit

RDDT.O .

Pinterest PINS.N , cependant, a manqué les estimations de revenus du quatrième trimestre mardi et a fait part de ses inquiétudes quant au ralentissement des dépenses publicitaires aux États-Unis et au Canada, les coûts des tarifs douaniers pesant sur les budgets de marketing.

Jusqu'à la dernière clôture, Snap avait perdu 32 % cette année, tandis que Pinterest était en baisse d'environ 11 %.