 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 020,36
-0,67%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions de Snap s'envolent alors que l'accord de 400 millions de dollars avec Perplexity ravive les ambitions en matière d'IA
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 12:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Snap SNAP.N ont bondi de 18% dans les échanges avant bourse jeudi après que son partenariat de 400 millions de dollars avec la startup Perplexity AI a rassuré les investisseurs sur le fait que l'entreprise de médias sociaux pourrait rattraper ses grands rivaux dans la course à l'intelligence artificielle.

Les actions de la société mère de Snapchat ont augmenté de 16 % après les heures d'ouverture du marché mercredi à la suite de cette nouvelle.

Le moteur de recherche de Perplexity, alimenté par l'intelligence artificielle, sera intégré à Snapchat, afin de mieux le positionner face à des rivaux tels que TikTok et Meta

META.O , qui sont préférés par les spécialistes mondiaux du marketing.

"Les implications en termes de coûts de calcul ne sont pas claires, mais il est difficile d'imaginer que Snap puisse fournir quelque chose qui se rapproche de Meta AI avec un budget relativement restreint", ont déclaré les analystes de RBC.

Le directeur général Evan Spiegel a déclaré que les réponses aux questions des utilisateurs seraient contrôlées par Perplexity par le biais de son chatbot au sein de Snapchat et ne seraient pas utilisées pour vendre des publicités.

Les revenus de l'accord devraient commencer à se refléter en 2026, la startup devant payer à Snap 400 millions de dollars sur une période d'un an, sous la forme d'une combinaison de liquidités et d'actions.

Mercredi, Snap a battu les estimations des analystes pour le chiffre d'affaires du troisième trimestre et prévoit un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre compris entre 1,68 et 1,71 milliard de dollars, alors que les analystes tablaient sur 1,69 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les résultats de Snap font suite aux rapports de revenus trimestriels optimistes de Meta, Alphabet GOOGL.O et Reddit

RDDT.O .

Pinterest PINS.N , cependant, a manqué les estimations de revenus du quatrième trimestre mardi et a fait part de ses inquiétudes quant au ralentissement des dépenses publicitaires aux États-Unis et au Canada, les coûts des tarifs douaniers pesant sur les budgets de marketing.

Jusqu'à la dernière clôture, Snap avait perdu 32 % cette année, tandis que Pinterest était en baisse d'environ 11 %.

Valeurs associées

ALPHABET-A
284,3100 USD NASDAQ +2,44%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
635,9500 USD NASDAQ +1,38%
PINTEREST RG-A
25,740 USD NYSE -21,81%
SNAP-A
7,320 USD NYSE -1,94%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La Banque d'Angleterre (BoE) dans le centre de Londres. Photo prise le 6 novembre 2025 ( AFP / Niklas HALLE'N )
    La Banque d'Angleterre maintient son taux directeur à 4% après un vote serré
    information fournie par AFP 06.11.2025 13:39 

    La Banque d'Angleterre (BoE) a laissé son taux directeur inchangé à 4% jeudi, à une courte majorité, face à la conjoncture économique morose du Royaume-Uni et avant la présentation du budget britannique, qui devrait comprendre des hausses d'impôts. "Nous pensons ... Lire la suite

  • Le géant pharmaceutique britannique AstraZeneca, qui continue d'investir massivement aux Etats-Unis tout en baissant le prix de certains médicaments outre-Atlantique sous la pression de Donald Trump ( AFP / Paul ELLIS )
    AstraZeneca continue de s'appuyer sur les Etats-Unis de Trump pour sa croissance
    information fournie par AFP 06.11.2025 13:27 

    Le géant pharmaceutique britannique AstraZeneca, qui continue d'investir massivement aux Etats-Unis tout en baissant le prix de certains médicaments outre-Atlantique sous la pression de Donald Trump, a vu son bénéfice s'envoler au troisième trimestre. Le groupe ... Lire la suite

  • La ministre américaine à la Sécurité intérieure, Kristi Noem (c,g) et le président équatorien Daniel Noboa (c,d) à la base aérienne Eloy Alfaro, à Manta, le 6 novembre 2025 ( POOL / Alex Brandon )
    Equateur : une ministre américaine visite des installations pouvant servir de base militaires
    information fournie par AFP 06.11.2025 12:55 

    La ministre américaine à la Sécurité intérieure, Kristi Noem, visite depuis mercredi des installations militaires en Equateur, où le gouvernement se propose de réautoriser des bases étrangères pour coopérer contre le trafic de drogues. Mme Noem, arrivée sur la ... Lire la suite

  • Un drapeau européen (Crédits: Adobe Stock)
    Le retour de la croissance en Europe ?
    information fournie par Le Cercle des analystes indépendants 06.11.2025 12:50 

    Comme à chaque fin d'année, la croissance anticipée pour l'année qui va commencer séduit les investisseurs et justifie d'investir sur le marché des actions. Il est vrai que le fondement de la valeur des entreprises est leur capacité à générer une croissance à long ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank