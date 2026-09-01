Les actions de Shein chutent lors de leur introduction en bourse à Hong Kong, sur fond d'inquiétudes liées aux risques commerciaux et réglementaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Une valorisation d'environ 24 milliards de dollars, bien en deçà du pic de près de 100 milliards de dollars

* Pénalisée par de nouvelles taxes, Shein a enregistré une perte nette au premier trimestre

* Shein est exposée à d'autres risques réglementaires

* L'entreprise tente de diversifier ses activités au-delà de la fast fashion à très bas prix

(Mise à jour des 8 premiers paragraphes avec la réaction du marché et les commentaires des analystes)

par Yantoultra Ngui, Selena Li et Kane Wu

L'action du distributeur en ligne de mode éphémère Shein 0625.HK a chuté de 8% mardi lors de sa première journée de cotation à Hong Kong, les investisseurs s'inquiétant de l'impact des revers qui ont longtemps retardé son introduction en bourse et ont sapé ses avantages concurrentiels.

Connue dans le monde entier pour ses hauts à 5 dollars et ses robes à 10 dollars, Shein a été mise à mal par les modifications des droits de douane et des taxes aux États-Unis et en Europe. La surveillance étroite de ses pratiques commerciales en Occident a également entravé ses tentatives d'introduction en bourse à New York et à Londres, qui ont finalement été bloquées par les autorités chinoises.

L'action s'échangeait à environ 44.6 HK$ en début de séance, valorisant l'entreprise à environ 24 milliards de dollars, bien en deçà de son pic de près de 100 milliards de dollars atteint en 2022. L'indice Hang Seng de Hong Kong .HSI reculait de 0.6%.

“En tant que nouvelle société cotée à Hong Kong, nous continuerons à innover, à optimiser nos processus et à coopérer avec nos partenaires de la chaîne d’approvisionnement pour un bénéfice mutuel et des résultats gagnant-gagnant”, a déclaré Leigh Gui, directrice financière de Shein, lors de la cérémonie d’ouverture.

UNE VALORISATION TOUJOURS CONSIDÉRÉE COMME ÉLEVÉE

Le fondateur et directeur général Sky Xu, connu pour fuir les feux de la rampe, n’a pas pris la parole lors de l’événement, bien qu’il ait ensuite posé pour des photos avec des employés de Shein sur scène. Il a refusé de répondre aux questions de Reuters.

“Je pense que ces débuts mitigés montrent que, même après cette importante réévaluation, les investisseurs ne considèrent toujours pas Shein comme une valeur manifestement bon marché”, a déclaré Charu Chanana, stratège en chef des investissements chez Saxo.

Mme Chanana a précisé que Shein était valorisée à 15 fois ses bénéfices prévisionnels, soit plus du double du multiple de PDD PDD.O , propriétaire de son concurrent Temu, ce qui signifiait que “les investisseurs étaient invités à payer une prime malgré une visibilité de croissance plus faible et des risques réglementaires et commerciaux importants”.

La demande pour les actions de Shein lors de l’introduction en bourse a été modérée par rapport aux offres très médiatisées des secteurs de l’IA et de la robotique.

La tranche réservée aux particuliers a été sursouscrite 5.63 fois, tandis que la partie internationale l’a été 2.59 fois. Certaines opérations ont été sursouscrites des centaines de fois, notamment par l’armée d’investisseurs particuliers de Hong Kong qui suivent de très près les introductions en bourse.

Le montant vendu lors de l’introduction en bourse représente environ 6.6% du capital social élargi de Shein. Les investisseurs de référence ont acquis environ un cinquième des actions de l’introduction en bourse et sont soumis à une période de blocage de six mois, ce qui laisse environ 5% des actions librement négociables.

PERTE AU PREMIER TRIMESTRE, NOUVELLES STRATÉGIES

L’année dernière, les États-Unis ont mis fin à l’exonération de droits de douane "de minimis" pour les envois en ligne d’une valeur inférieure à 800 dollars, qui avait alimenté le modèle de livraison directe de Shein. L’Union européenne a récemment emboîté le pas, en imposant des frais sur les colis de faible valeur.

Le résultat net de Shein a chuté de 39% l’année dernière et la société a enregistré une perte au premier trimestre.

Shein a déclaré s'attendre à ce que sa marge d'exploitation au premier semestre soit légèrement inférieure à celle du premier trimestre, pénalisée par la hausse des droits de douane, des taxes, des frais et des coûts logistiques en Europe et au Moyen-Orient.

“De nouveaux marchés pourraient contribuer à compenser le ralentissement de la croissance aux États-Unis et en Europe, mais la baisse du pouvoir d’achat sur les marchés en développement pourrait limiter cet avantage si les coûts de livraison restent élevés”, a déclaré Lorraine Tan, directrice de la recherche actions chez Morningstar.

Shein s’efforce de diversifier son activité au-delà de sa propre marque de fast fashion ultra-bon marché, en développant sa place de marché tierce et en rachetant en mai la marque américaine de vêtements Everlane .

Dans son prospectus, l’entreprise indique qu’elle vise à proposer des services de place de marché et de chaîne d’approvisionnement à davantage de marques, suivant ainsi l’exemple de la marque française Pimkie et de la marque britannique Missguided, qu’elle a rachetées en 2023.

Cette introduction en bourse a permis à Shein de dédommager ses premiers investisseurs, qui avaient investi à des valorisations bien plus élevées. L’entreprise s’est engagée à verser au total environ 3.5 milliards de dollars en espèces et à procéder à des ajustements d’actions pour certains actionnaires privilégiés.

“Cette introduction en bourse n’est pas seulement une opération de levée de fonds — c’est aussi, et sans doute davantage, une opération visant à restructurer le capital”, a déclaré Jianggan Li, directeur général du cabinet de conseil Momentum Works.