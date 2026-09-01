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France: Les immatriculations de voitures neuves en hausse de 7,40% en août, selon la PFA
information fournie par Reuters 01/09/2026 à 07:18
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Une voiture électrique Renault

Une voiture électrique Renault

Les immatriculations ‌de voitures neuves en France ont ​augmenté en août de 7,40% en rythme annuel, selon les données communiquées mardi ​par la Plateforme automobile (PFA).

Il s'est immatriculé 94.349 véhicules ​particuliers dans l'Hexagone le ⁠mois dernier, a rapporté le PFA. ‌Le mois d'août a compté 21 jours ouvrables cette année, contre ​20 jours ‌l'an dernier.

Sur les huit premiers ⁠mois de l'année, le marché a enregistré une hausse de 3,05% sur un ⁠an, avec ‌1.078.323 immatriculations, montrent les données.

Les ⁠immatriculations de voitures neuves du groupe ‌Stellantis, qui regroupe notamment les ⁠marques Peugeot, Citroën, DS et Opel, ⁠ont augmenté ‌le mois dernier de 4,64% par ​rapport à un ‌an plus tôt.

Le groupe Renault (marques Renault, Dacia et Alpine) ​a vu quant à lui ses immatriculations en France diminuer de ⁠4,63% en rythme annuel en août.

Pour sa part, le constructeur américain Tesla a vu ses ventes bondir de 278,51% sur un an le mois dernier.

(Rédigé par ​Jean Terzian)

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1 commentaire

  • 07:46

    Faut être aveugle pour acheter une marque automobile autre que de l'UE.

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