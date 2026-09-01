France: Les immatriculations de voitures neuves en hausse de 7,40% en août, selon la PFA

Une voiture électrique Renault
Les immatriculations de voitures neuves en France ont augmenté en août de 7,40% en rythme annuel, selon les données communiquées mardi par la Plateforme automobile (PFA).
Il s'est immatriculé 94.349 véhicules particuliers dans l'Hexagone le mois dernier, a rapporté le PFA. Le mois d'août a compté 21 jours ouvrables cette année, contre 20 jours l'an dernier.
Sur les huit premiers mois de l'année, le marché a enregistré une hausse de 3,05% sur un an, avec 1.078.323 immatriculations, montrent les données.
Les immatriculations de voitures neuves du groupe Stellantis, qui regroupe notamment les marques Peugeot, Citroën, DS et Opel, ont augmenté le mois dernier de 4,64% par rapport à un an plus tôt.
Le groupe Renault (marques Renault, Dacia et Alpine) a vu quant à lui ses immatriculations en France diminuer de 4,63% en rythme annuel en août.
Pour sa part, le constructeur américain Tesla a vu ses ventes bondir de 278,51% sur un an le mois dernier.
(Rédigé par Jean Terzian)
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