Chine: L'activité manufacturière a battu les attentes en août-enquête privée

Un ouvrier travaille dans une usine de fabrication d'équipements navals en Chine

L'activité du ​secteur manufacturier en Chine a progressé en ​août à un ​rythme plus important ⁠qu'attendu, sous l'effet ‌de l'accélération de la production, des ​nouvelles ‌commandes et ⁠des exportations, montre une enquête privée publiée ⁠mardi.

L'indice ‌PMI manufacturier calculé ⁠par RatingDog/S&P ‌Global s'est ⁠établi le mois dernier ⁠à 51,5 ‌après 50,9 en ​juillet, ‌alors que le consensus ressortait à ​51,0.

Le seuil de ⁠50 sépare contraction et expansion de l'activité.

(Liangping Gao et Ryan Woo; version française Jean ​Terzian)