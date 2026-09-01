 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Chine: L'activité manufacturière a battu les attentes en août-enquête privée
information fournie par Reuters 01/09/2026 à 07:21
Ajouter Boursorama à vos sources

Un ouvrier travaille dans une usine de fabrication d'équipements navals en Chine

Un ouvrier travaille dans une usine de fabrication d'équipements navals en Chine

L'activité du ​secteur manufacturier en Chine a progressé en ​août à un ​rythme plus important ⁠qu'attendu, sous l'effet ‌de l'accélération de la production, des ​nouvelles ‌commandes et ⁠des exportations, montre une enquête privée publiée ⁠mardi.

L'indice ‌PMI manufacturier calculé ⁠par RatingDog/S&P ‌Global s'est ⁠établi le mois dernier ⁠à 51,5 ‌après 50,9 en ​juillet, ‌alors que le consensus ressortait à ​51,0.

Le seuil de ⁠50 sépare contraction et expansion de l'activité.

(Liangping Gao et Ryan Woo; version française Jean ​Terzian)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank