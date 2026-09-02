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Les actions de Shein chutent de plus de 5% lors de leur deuxième journée de cotation à Hong Kong
information fournie par Reuters 02/09/2026 à 10:43
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'action du distributeur en ligne de mode éphémère Shein 0625.HK a chuté de plus de 5% mercredi, au lendemain d'une première séance décevante après une introduction en bourse très attendue.

Le titre avait chuté de près de 10% mardi, avant de se redresser pour clôturer à un niveau proche de son prix d'émission de 48,56 HK$.

Mercredi, le titre a clôturé à 46 HK$ lors de sa deuxième journée de cotation à Hong Kong, tandis que l’indice Hang Seng de la ville .HSI restait inchangé.

Le cours de l’action Shein s’est redressé mardi en fin de journée et ce rebond était le résultat de mesures dites de stabilisation qui peuvent être appliquées aux introductions en bourse de grande envergure afin d’éviter des baisses brutales le jour de la première cotation, selon une source et des analystes.

Shein a levé 1,7 milliard de dollars lors de son introduction en bourse, qui a valorisé l’entreprise à 26,5 milliards de dollars, soit près d’un quart de son pic de près de 100 milliards de dollars atteint en 2022.

La hausse des droits de douane sur les principaux marchés, les risques réglementaires croissants et la concurrence accrue des concurrents pèsent sur les perspectives de croissance de Shein, ont déclaré des investisseurs et des analystes.

“Les faibles performances de Shein reflètent le fait que les investisseurs réévaluent un scénario de croissance devenu plus difficile à garantir”, a déclaré Brandon Ho, responsable du conseil en investissement pour Singapour chez Arta Finance.

“La croissance du chiffre d’affaires a ralenti ces dernières années et les marges sont sous pression, tandis que la hausse des droits de douane et des frais douaniers aux États-Unis et dans l’Union européenne affaiblit la rentabilité de son modèle transfrontalier à bas coût.

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