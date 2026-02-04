 Aller au contenu principal
Les actions de Santander chutent en raison du projet d'acquisition de Webster pour un montant de 12,2 milliards de dollars
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 11:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Santander ont chuté jusqu'à 5 % mercredi après l'annonce de son projet d'acquisition de Webster Financial WBS.N pour un montant de 12,2 milliards de dollars et la mise en évidence des risques d'exécution à court terme par des analystes qui ont par ailleurs salué la logique stratégique de l'opération.

La présidente de la banque espagnole, Ana Botin, qui a maintenu la présence de la banque aux États-Unis malgré des années de rentabilité plus faible dans ce pays qu'au niveau du groupe, a déclaré aux analystes que pour devenir un acteur mondial, il fallait être présent aux États-Unis.

Barclays a déclaré que l'acquisition de Webster contribuerait à accélérer le ratio de rendement des capitaux propres corporels de Santander aux États-Unis (ROTE), une mesure de la rentabilité, à environ 18 % d'ici 2028, contre 10,8 % actuellement.

Le courtier a également déclaré que les inquiétudes des investisseurs portaient sur le changement perçu par rapport aux messages précédents qui favorisaient la croissance organique et les rachats au détriment des transactions aux États-Unis, ce que Botin a tenté de dissiper en déclarant qu'il n'y aurait plus d'acquisitions de type "bolt-on" au cours des trois prochaines années.

Les actions de Santander étaient en baisse de 3,7 % à 9 h 58 GMT, ayant perdu 125 % l'année dernière.

"Le risque d'exécution demeure, en particulier en ce qui concerne la réalisation des synergies de coûts ambitieuses et le séquençage de l'intégration", a déclaré Barclays dans une note, tout en ajoutant que Webster était une franchise complémentaire de haute qualité qui améliorait la qualité des dépôts et diversifiait les revenus.

Santander a déclaré qu'elle s'attendait à ce que l'opération permette de réaliser des économies d'environ 800 millions de dollars d'ici à la fin de 2028, ce qui équivaut à environ 19 % de la base de coûts combinée.

BANCO SANTANDER
9,0420 EUR Sibe +1,69%
WEBSTER FINANCIA
71,910 USD NYSE +9,00%
