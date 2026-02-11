Les actions de Robinhood chutent à Francfort après un manque à gagner

Les actions de Robinhood

HOOD.O ont ouvert en baisse de 9% à Francfort un jour après que le chiffre d'affaires du quatrième trimestre a manqué les attentes de Wall Street , alors qu'un trimestre turbulent pour les actifs numériques a pesé sur les revenus de trading de cryptomonnaies du courtier de détail.