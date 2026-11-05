Les actions de Qualcomm chutent alors que le ralentissement du marché des smartphones assombrit les perspectives de croissance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le chiffre d'affaires des téléphones mobiles recule de 26 % à 5,14 milliards de dollars, un chiffre inférieur aux estimations de 5,25 milliards de dollars

* Le cours de l'action recule de plus de 6 % en séance prolongée après la publication des résultats

* Qualcomm prévoit pour le premier trimestre un chiffre d'affaires compris entre 9 et 9,6 milliards de dollars dans le segment des puces

(Ajout des commentaires des analystes et des informations sur les marges, mise à jour de l'évolution du cours de l'action)

par Anhata Rooprai et Stephen Nellis

Les résultats de Qualcomm QCOM.O publiés mercredi n’ont pas répondu aux attentes de Wall Street concernant les ventes de puces pour smartphones au quatrième trimestre, en raison d’une demande atone et d’une baisse du chiffre d’affaires lié à l’Apple AAPL.O , ce qui a entraîné une chute de plus de 6 % de son action en séance prolongée.

Les prévisions de chiffre d’affaires supérieures aux attentes pour son segment naissant des centres de données n’ont pas réussi à enthousiasmer les investisseurs, ceux-ci se concentrant sur la forte baisse enregistrée par l’activité principale de l’entreprise.

Les livraisons mondiales de smartphones ont chuté de 20 % au cours du trimestre clos en septembre, atteignant leur plus bas niveau depuis 14 ans, selon Counterpoint Research, la flambée des coûts des puces mémoire ayant fait grimper les prix des appareils dans un contexte de forte demande de la part des centres de données dédiés à l’IA.

Le chiffre d’affaires de la division « téléphonie mobile » de Qualcomm, qui fabrique des puces pour smartphones, a chuté de 26 % au quatrième trimestre, à 5,14 milliards de dollars, entraînant une baisse de 8 % du chiffre d’affaires du segment des puces, à 9,02 milliards de dollars.

Les analystes interrogés par Visible Alpha tablaient sur un chiffre d’affaires de 5,25 milliards de dollars pour cette division.

Dans un entretien accordé à Reuters, le directeur général de Qualcomm, Cristiano Amon, a déclaré que les ventes de téléphones Android avaient atteint leur niveau le plus bas et recommençaient à remonter.

“Contrairement à d’autres entreprises, nous avons anticipé très tôt ce problème de mémoire et nous nous y sommes préparés”, a déclaré Amon. “Nous commençons désormais à observer une croissance séquentielle sur Android. Nous avons vraiment su tirer notre épingle du jeu dans les activités hors téléphonie mobile.”

Les investisseurs s’inquiétaient également de la décision d’Apple AAPL.O de passer à l’utilisation de ses propres puces modem, ainsi que de l’avertissement lancé par Qualcomm concernant un déclin plus rapide que prévu des ventes destinées au fabricant de l’iPhone.

Amon a précisé que les prévisions pour le premier trimestre de l’exercice 2027, communiquées mercredi, ne tiennent plus compte des ventes à Apple, tandis que Qualcomm a remporté des contrats auprès d’autres clients en dehors du secteur des smartphones.

“Nous prévoyons, d’ici la fin de l’année, une augmentation de 70 % en glissement annuel du nombre de contrats remportés pour l’exercice 2027, sans compter Apple”, a déclaré Amon. “Nous nous attendons à ce que les revenus hors téléphones portables remplacent entièrement ceux d’Apple, et vous constaterez une croissance de 60 % en glissement annuel dans le secteur hors téléphones portables à l’approche de l’exercice 2027.”

Le fabricant de puces pour smartphones prévoit un chiffre d’affaires compris entre 10,4 et 11,2 milliards de dollars pour le premier trimestre, dont la valeur médiane est supérieure à l’estimation moyenne des analystes, qui s’élève à 10,48 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Il prévoit que les ventes de son segment des puces se situeront entre 9 milliards et 9,6 milliards de dollars, dépassant ainsi les estimations de 8,88 milliards de dollars.

Le bénéfice ajusté devrait se situer entre 2,15 et 2,35 dollars par action. La valeur médiane de cette fourchette, à 2,25 dollars, était inférieure aux estimations de 2,27 dollars.

Lors d’une conférence téléphonique avec les analystes, le directeur financier Akash Palkhiwala a déclaré que la marge brute de référence devrait revenir à sa fourchette historique de 48 % à 50 % d’ici le deuxième trimestre, à mesure que les hausses de prix des puces prendront effet, les retombées positives étant pleinement perceptibles au second semestre de l’exercice 2027.

Stacy Rasgon, analyste chez Bernstein, a expliqué que la baisse du cours de l’action s’expliquait par les “perspectives de marge médiocres” de Qualcomm et par le fait que ses prévisions d’un marché des smartphones stable en 2027 “pourraient être considérées comme ambitieuses” par rapport aux attentes des analystes.

Qualcomm a indiqué s'attendre à un chiffre d'affaires de 650 millions de dollars dans le secteur des centres de données pour le premier trimestre fiscal, un chiffre supérieur aux prévisions des analystes qui s'élevaient à 539,1 millions de dollars, selon les données de Visible Alpha.

AU-DELÀ DES SMARTPHONES

Un accord conclu en septembre, autorisant Amazon AMZN.O à acheter jusqu’à 60 milliards de dollars de puces d’IA et de produits liés aux centres de données de Qualcomm, a permis au géant du commerce en ligne de rejoindre une liste de clients comprenant notamment Microsoft MSFT.O et Meta Platforms

META.O .

Qualcomm a évalué les bons de souscription accordés à Amazon, qui sont similaires à ceux émis par des concurrents tels qu’AMD à leurs clients, à environ 1,8 milliard de dollars lors de la signature de l’accord. Le géant du commerce en ligne pourra ainsi acquérir jusqu’à 25 millions d’actions à mesure que les engagements d’achat et les étapes de dépenses seront atteints.

La société a indiqué que les revenus issus de deux programmes de puces sur mesure avec des hyperscalers commenceraient dès le trimestre en cours, avant une montée en puissance de ses produits d’accélérateurs d’IA l’année prochaine, alors qu’elle vise 15 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel dans le secteur des centres de données d’ici l’exercice 2029.

Plus tôt mercredi, la société a signé un contrat pluriannuel dans le domaine de la 5G pour fournir des équipements radio, des unités de bande de base et des logiciels destinés au réseau national Starlink Mobile de SpaceX SPCX.O , dont le déploiement est prévu à partir de 2027.

“Ce nouvel accord avec SpaceX portera ses fruits sur plusieurs années et donnera lieu à la livraison de dizaines de milliers d’unités. Cependant, la baisse de 26 % des ventes de téléphones portables pèse vraiment beaucoup, compte tenu de l’importance de cette activité, et je pense que c’est la principale raison de la baisse du cours de l’action”, a déclaré Anshel Sag, analyste chez Moor Insights & Strategy.

Le chiffre d’affaires ajusté du quatrième trimestre a reculé de 7 % pour s’établir à 10,44 milliards de dollars, dépassant les estimations de 10,11 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté s’est élevé à 2,17 dollars par action, contre des estimations de 2,16 dollars.