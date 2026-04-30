Les actions de Qualcomm bondissent, l'optimisme concernant les smartphones et les puces d'IA l'emportant sur des prévisions moroses

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Joel Jose

L'action Qualcomm QCOM.O a bondi de 10,3 % jeudi, avant l'ouverture de la Bourse, les investisseurs s'étant raccrochés à l'optimisme du directeur général concernant la reprise de son activité smartphones et les opportunités dans le domaine des centres de données, éclipsant ainsi les prévisions de résultats décevantes pour le troisième trimestre .

Le directeur général Cristiano Amon, dans une interview accordée à Reuters mercredi, a déclaré que l'entreprise était convaincue que le marché des smartphones commencerait à rebondir après son troisième trimestre fiscal.

Qualcomm, l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de puces pour smartphones, cherche de plus en plus à réduire sa dépendance vis-à-vis du marché cyclique des téléphones portables en se développant dans des segments à forte croissance tels que les processeurs pour centres de données et les puces pour véhicules autonomes.

Cette stratégie de diversification fait suite à l'incertitude accrue des fabricants de smartphones cette année, la forte hausse des prix des puces mémoire ayant fait grimper le coût des produits électroniques grand public à l'échelle mondiale, ce qui a incité les clients à freiner leurs achats.

La société, qui compte parmi ses clients les principaux fabricants de smartphones Android ainsi que le fabricant d'iPhone Apple AAPL.O , s'efforce de percer sur le marché en plein essor des puces pour centres de données, pour lequel elle commencera à livrer des produits avant la fin de l'année.

Alors que les actions du concepteur de puces ont progressé grâce à l'optimisme des investisseurs, certains analystes ont contesté les propos de M. Amon.

« Même si Qualcomm devrait voir ses revenus liés aux téléphones portables se stabiliser, le secteur des smartphones est loin d'être tiré d'affaire, compte tenu du risque de nouvelles pressions sur le marché sous-jacent, avec une aggravation de la pénurie de mémoire et une nouvelle hausse des prix », ont déclaré les analystes de J.P. Morgan.

« Nous ne partageons pas l'avis selon lequel la pénurie de mémoire s'atténuera en 2027; ces défis vont donc perdurer pendant un certain temps », ont déclaré les analystes de Morgan Stanley.

M. Amon a déclaré que la société travaillait avec ses clients sur trois types de puces: les processeurs centraux, les accélérateurs d'inférence et les puces sur mesure appelées ASIC.

Le marché des ASIC est en plein essor et a profité à des concurrents tels que Broadcom AVGO.O et Marvell Technology

MRVL.O .

Cette réorientation vers le secteur des centres de données intervient alors que Samsung et Apple optent de plus en plus pour leurs propres puces.

En début de semaine, un rapport d'analystes indiquait que Qualcomm et le taïwanais MediaTek 2454.TW sont partenaires de développement pour un smartphone axé sur l'IA qu'OpenAI prévoit de construire.

Au moins 10 sociétés de courtage ont relevé leursobjectifs de cours sur l'action Qualcomm à la suite de la publication des résultats, selon les données compilées par LSEG.