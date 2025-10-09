Les actions de PepsiCo sont en hausse après des résultats trimestriels optimistes ; le groupe nomme un nouveau directeur financier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

9 octobre - ** Les actions de la société de boissons et de snacks PepsiCo PEP.O ont augmenté de 2,2 % à 141,87 $ dans les premiers échanges ** Le groupe a dépassé les estimations de revenus et de bénéfices du 3ème trimestre , aidé par une demande stable pour ses snacks et ses sodas sur les marchés internationaux clés et par la force de sa catégorie de boissons plus saines aux États-Unis

** Le groupe continue de prévoir pour l'exercice 2025 une croissance organique du chiffre d'affaires à un faible chiffre et un bénéfice par action à taux de change constant à peu près stable d'une année sur l'autre ** Séparément, le groupe annonce la nomination de Steve Schmitt au poste de directeur financier, à compter du 10 novembre, en remplacement du vétéran Jamie Caulfield, qui doit prendre sa retraite

** Le groupe indique que Caulfield assumera un rôle de conseiller et aidera à la transition jusqu'au 15 mai 2026

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 9 % depuis le début de l'année