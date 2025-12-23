 Aller au contenu principal
Les actions de Novo augmentent à la suite de l'approbation par les États-Unis d'une pilule amaigrissante
information fournie par Reuters 23/12/2025 à 09:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 décembre - ** Les actions du danois Novo Nordisk

NOVOb.CO augmentent d'environ 5 % après que la FDA américaine a approuvé la pilule amaigrissante du fabricant

** Per Hansen, analyste chez Nordnet, déclare qu'on s'attendait à ce que la pilule soit approuvée en 2025 et qu'elle soit prête à être commercialisée au début de 2026

** Bien qu'il soit très probable que le "calendrier" soit respecté, les investisseurs ont été nerveux quant à la possibilité d'une obstruction politique de la part des dirigeants politiques américains", ajoute Per Hansen

** Il souligne que Novo lancera sa pilule avant Eli Lilly, qui devrait être approuvée dans les 3 à 4 prochains mois

** Cette décision donne à Novo un avantage dans la course à la commercialisation d'un puissant médicament oral pour perdre du poids, alors qu'il cherche à regagner le terrain perdu par rapport à son rival Eli Lilly LLY.N .

