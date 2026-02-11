Les actions de Moderna chutent après le refus de la FDA d'examiner un nouveau vaccin contre la grippe

Les actions de Moderna MRNA.O ont ouvert en baisse de 14% à Francfort mercredi, dans un faible volume, après que la Food and Drug Administration américaine a refusé d'examiner la demande d'approbation de la société pour son vaccin antigrippal.

Les actions de la société, qui ont clôturé en hausse de 0,1 % mardi, ont augmenté de 42 % depuis le début de l'année.