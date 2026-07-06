Les actions de Microsoft reculent ; l'entreprise supprime environ 4 800 emplois dans un contexte de dépenses liées à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 juillet - ** L'action Microsoft MSFT.O recule de 1,6 % à 384,35 dollars

** La société annonce la suppression d’environ 4 800 emplois — soit 2,1 % de ses effectifs — dans un contexte de dépenses importantes consacrées aux infrastructures d’IA

** Les dépenses historiques des géants de la tech en matière d’IA, qui devraient dépasser les 700 milliards de dollars cette année, accentuent la pression sur les entreprises pour qu’elles démontrent la rentabilité de cette technologie et compensent le coût croissant de son déploiement à l’échelle de leurs activités

** MSFT indique également étudier différentes options pour sa division Xbox, dont le chiffre d’affaires est en baisse malgré plus de 20 milliards de dollars d’investissements sur cinq ans, ce qui pourrait déboucher sur une restructuration ou une scission

** En tenant compte des fluctuations en cours de séance, MSFT affiche une baisse de 20,5 % depuis le début de l'année