Les actions de Lingyi iTech, fournisseur d'Apple, devraient ouvrir en hausse lors de leur entrée en Bourse à Hong Kong

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les actions de Lingyi iTech 1688.HK devraient ouvrir en hausse vendredi lors de l'entrée en Bourse à Hong Kong de ce fabricant chinois de pièces de précision, après que ce fournisseur d'Apple AAPL.O a levé environ 8,3 milliards de HK$ (1,06 milliard de$) lors d'une vente d'actions dans cette ville.
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