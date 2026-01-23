 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions de Life360 cotées à l'ASX augmentent grâce à des prévisions annuelles optimistes et à un quatrième trimestre record
information fournie par Reuters 23/01/2026 à 00:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 janvier - ** Les actions de Life360 360.AX LIF.O cotées en Australie augmentent de 30,5 % à 34,630 dollars australiens, atteignant leur niveau le plus élevé depuis le 15 décembre

** L'action enregistre son plus grand gain intrajournalier en pourcentage depuis le 1er mars 2024

** Le fournisseur d'applications de suivi des familles déclare qu'il s'attend à un chiffre d'affaires annuel de 486 à 489 millions de dollars, soit une hausse de 31 % à 32 % par rapport à l'année dernière

** La société annonce 95,8 millions d'utilisateurs actifs mensuels pour le quatrième trimestre, une performance record pour le quatrième trimestre

** L'action est stable depuis le début de l'année, en hausse de 15 % cette semaine

Valeurs associées

LIFE360
54,8100 USD NASDAQ +3,28%
LIFE360 CDI
25,5000 USD OTCBB 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank