Les actions de Life360 cotées à l'ASX augmentent grâce à des prévisions annuelles optimistes et à un quatrième trimestre record

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
22 janvier - ** Les actions de Life360 360.AX LIF.O cotées en Australie augmentent de 30,5 % à 34,630 dollars australiens, atteignant leur niveau le plus élevé depuis le 15 décembre
** L'action enregistre son plus grand gain intrajournalier en pourcentage depuis le 1er mars 2024
** Le fournisseur d'applications de suivi des familles déclare qu'il s'attend à un chiffre d'affaires annuel de 486 à 489 millions de dollars, soit une hausse de 31 % à 32 % par rapport à l'année dernière
** La société annonce 95,8 millions d'utilisateurs actifs mensuels pour le quatrième trimestre, une performance record pour le quatrième trimestre
** L'action est stable depuis le début de l'année, en hausse de 15 % cette semaine
