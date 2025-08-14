Les actions de LATAM Airlines chutent après le prix fixé d'une offre secondaire de 767 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
14 août -
** Les actions cotées en bourse de la compagnie aérienne chilienne LATAM Airlines LTM.N ont baissé de 4,5 % à 42,74 dollars en début de marché, après le prix fixé d'une offre secondaire
après le prix fixé d'une offre secondaire
** LTM annonce ()
millions d'ADS (), avec une décote de 4,8 % par rapport à la dernière clôture des actions cotées en bourse aux États-Unis (44,75 $)
** Les actionnaires vendeurs comprennent la société d'investissement Sixth Street, Strategic Value Partners et Delta Air Lines DAL.N , selon le prospectus ()
** JP Morgan et Barclays sont les preneurs fermes de l'offre
** Les actions cotées aux États-Unis ont augmenté d'environ 3 % mercredi, ce qui porte à 62 % les gains réalisés depuis le début de l'année
** Les 6 analystes estiment que le LTM est "acheté" et le PT médian est de 52,50 $, selon les données de LSEG
