Les actions de Lands' End augmentent à la suite de l'annonce de la création d'une coentreprise

26 janvier - ** Les actions de la chaîne de vêtements décontractés Lands' End Inc LE.O augmentent de 20,93% à 16,99 $ avant la mise sur le marché

** Co et WHP Global forment une coentreprise pour libérer la valeur de la propriété intellectuelle de Lands' End

** LE recevra 300 millions de dollars de produits bruts en espèces, l'opération permet le remboursement intégral de son prêt à terme

** WHP Global paiera Co en espèces pour une participation de contrôle de 50 % dans la coentreprise

** WHP Global lancera une offre publique d'achat pour un maximum de 100 millions de dollars d'actions Lands' End à 45 dollars l'action

** Dans le cadre de l'accord, Lands' End continuera à exploiter les activités existantes en utilisant la propriété intellectuelle apportée en échange de paiements de redevances

** L'action a augmenté de 10,5 % en 2025