Les actions de la société australienne Iress augmentent à la suite des premières négociations de rachat avec Blackstone et Thoma Bravo

Les actions de la société australienne Iress IRE.AX ont bondi vendredi après que la société a déclaré qu'elle avait déjà envisagé une offre de rachat de la part de Blackstone et qu'elle était maintenant en pourparlers avec le géant américain de l'investissement et la société de capital-investissement Thoma Bravo au sujet d'une nouvelle proposition.

Les actions de la société australienne de logiciels financiers ont bondi de 15,6 % pour atteindre 9,69 dollars australiens, mais sont restées inférieures aux 10,50 dollars australiens offerts précédemment par Blackstone.

L'action a atteint son plus haut niveau depuis fin janvier et a marqué son plus grand gain en pourcentage intrajournalier depuis novembre 2023.

La proposition initiale de Blackstone évaluait Iress à 1,94 milliard de dollars australiens (1,27 milliard de dollars), mais elle a été retirée par la suite, a déclaré l'éditeur de logiciels, sans fournir d'autres détails dans son communiqué.

Blackstone s'est refusé à tout commentaire, tandis que Thoma Bravo n'a pas répondu immédiatement.

L'offre publique d'achat intervient alors que les sociétés privées internationales manifestent un intérêt croissant pour les sociétés de logiciels cotées en Australie.

En début de semaine, le fournisseur de plateformes logicielles pour l'automobile Infomedia IFM.AX a accepté un rachat de 651 millions de dollars australiens par le fonds d'investissement privé asiatique de TPG TPG.O .

"La société Iress est actuellement dans les premières phases d'engagement avec Blackstone et Thoma Bravo afin de déterminer si une offre peut être faite et recommandée par le conseil d'administration d'Iress", a déclaré la société vendredi.

La société n'a pas indiqué de prix par action dans sa dernière offre.

Cette annonce fait suite à un rapport de l'Australian Financial Review selon lequel Iress était en pourparlers avec Blackstone en vue d'un rachat potentiel, qui pourrait valoriser la société à 1,9 milliard de dollars australiens.

Iress n'est pas étrangère à l'intérêt des sociétés de capital-investissement pour un rachat, puisqu'elle a déjà attiré l'attention de la société d'investissement suédoise EQT sur une offre de 3 milliards de dollars en 2021. L'opération a finalement échoué après qu'EQT s'est retirée malgré plusieurs offres améliorées.

En février, Iress a déclaré un bénéfice net après impôts de 30,1 millions de dollars australiens pour l'exercice 2024, ainsi qu'un chiffre d'affaires de 604,6 millions de dollars australiens.

La société publiera ses résultats semestriels la semaine prochaine.

(1 $ = 1,5323 dollar australien)