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Les actions de la banque américaine Forbright reculent de 2,8% lors de leur entrée au Nasdaq
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 18:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, lors de son introduction au Nasdaq, l'action de Forbright FRBT.O a chuté de 2,8%, valorisant la banque américaine à 870 millions de dollars.

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