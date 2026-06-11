Les actions de la banque américaine Forbright reculent de 2,8% lors de leur entrée au Nasdaq

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Jeudi, lors de son introduction au Nasdaq, l'action de Forbright FRBT.O a chuté de 2,8%, valorisant la banque américaine à 870 millions de dollars.