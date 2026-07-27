Qu'est-ce que CXMT et comment est-elle devenue le leader chinois du marché des DRAM ?

CXMT (Crédits: Adobe Stock)

La société chinoise CXMT est devenue la société cotée la plus valorisée du pays après que ses actions ont bondi de plus de 500% lors de leur entrée en bourse à Shanghai lundi, soulignant le soutien fervent des investisseurs envers ce champion national des puces électroniques, au cœur de la volonté de Pékin de parvenir à l'autonomie technologique.

ChangXin Memory Technologies, premier producteur chinois de puces DRAM, a levé 57,92 milliards de yuans (8,6 milliards de dollars) lors de la plus importante introduction en bourse de l'année en Asie. Le titre a ouvert à 49,50 yuans, contre un prix d'introduction de 8,66 yuans, propulsant sa capitalisation boursière à environ 3 650 milliards de yuans (539,21 milliards de dollars) et dépassant ainsi celle de la Banque Industrielle et Commerciale de Chine.

Cette flambée a propulsé CXMT bien au-delà de sa valorisation d'environ 579 milliards de yuans (85,5 milliards de dollars) au prix d'introduction, avant même l'exercice de son option de surallocation, soulignant la prime que les investisseurs sont prêts à payer pour un géant des semi-conducteurs « pur player », une perle rare.

Cette introduction en bourse retentissante offre également aux investisseurs un test très médiatisé de l'appétit pour les entreprises chinoises du secteur des semi-conducteurs, à un moment où les valeurs technologiques mondiales oscillent fortement entre les titres de croissance alimentés par l'IA et les placements plus défensifs.

Vous trouverez ci-dessous quelques informations sur CXMT et les raisons pour lesquelles cette société retient l'attention des investisseurs.

QU'EST-CE QUE CXMT ?

CXMT est le premier fabricant chinois de puces de mémoire vive dynamique (DRAM), qui fournissent une mémoire à court terme aux smartphones, ordinateurs personnels, serveurs, systèmes d'IA et autres appareils électroniques.

Le marché mondial de la DRAM est depuis longtemps dominé par Samsung Electronics 005930.KS , SK Hynix et Micron Technology MU.O . CXMT est le quatrième fabricant mondial de DRAM et détenait une part de marché d'environ 7,7% en 2025, selon son prospectus d'introduction en bourse.

La croissance de l'entreprise s'est accélérée dans le cadre d'un cycle haussier mondial des puces mémoire qui a débuté l'année dernière, alimenté par la demande liée à l'IA, laquelle a fait grimper les prix et les dépenses consacrées aux produits de mémoire de pointe.

Son chiffre d'affaires du premier trimestre a bondi de 719% par rapport à l'année précédente, pour atteindre 50,8 milliards de yuans (7,51 milliards de dollars), selon son prospectus. Au premier semestre de cette année, le chiffre d'affaires devrait atteindre 110 à 120 milliards de yuans, soit près du double de son résultat annuel de 2025, qui s'élevait à 61,8 milliards de yuans.

POURQUOI CXMT EST-ELLE IMPORTANTE ?

Les puces mémoire sont essentielles à la quasi-totalité des systèmes informatiques modernes. La DRAM est devenue un composant crucial des serveurs d'IA, car l'entraînement et l'exécution des modèles d'IA nécessitent de grandes quantités de mémoire à haute vitesse.

Pour la Chine, CXMT permet de pallier une vulnérabilité stratégique. Pékin s'efforce depuis des années de réduire sa dépendance vis-à-vis des puces étrangères et des technologies associées, un effort qui s'est intensifié à mesure que les États-Unis et leurs alliés ont renforcé les contrôles à l'exportation sur les semi-conducteurs de pointe et les équipements de fabrication.

L'introduction en bourse de CXMT constitue donc également un test permettant de déterminer si la Chine est capable de développer un acteur national compétitif dans un secteur encore dominé par des entreprises étrangères.

Avec une capitalisation boursièrede 539 milliardsde dollars après son introduction en bourse, CXMT représenteun peu plus de la moitié de la valorisation de Micron, malgré sa part bien moindre du marché mondial des DRAM.

QUI SE CACHE DERRIÈRE CXMT ?

L'actionnariat de CXMT reflète le système chinois de financement des semi-conducteurs soutenu par l'État.

Son prospectus indique que les actionnaires publics détenaient 36,29% du capital avant l'introduction en bourse. Parmi ces actionnaires figurent des investisseurs liés aux collectivités locales de Hefei et de l'Anhui, ainsi que le "Big Fund" , le fonds d'investissement phare de la Chine dans le secteur des semi-conducteurs, soutenu par l'État.

L'une des figures clés de CXMT est Zhu Yiming, fondateur de GigaDevice Semiconductor 603986.SS , une société chinoise de conception de puces mémoire connue pour ses mémoires flash NOR, utilisées pour stocker du code dans les appareils électroniques.

Les documents déposés par la société le décrivent comme un acteur central de la création et du développement de CXMT. Il a apporté son expérience du secteur des puces mémoire et est ensuite devenu président de la société.

COMMENT CXMT SE POSITIONNE-T-ELLE PAR RAPPORT À SES CONCURRENTS INTERNATIONAUX?

Bien qu'elle soit devenue le quatrième fabricant mondial de DRAM, CXMT reste à la traîne par rapport aux leaders du secteur en matière de technologies de mémoire avancées, notamment dans le domaine des puces de mémoire à haute bande passante (HBM), qui sont essentielles à la conception d'accélérateurs d'IA par des entreprises telles que Nvidia NVDA.O .

Samsung et SK Hynix dominent le marché de la HBM et bénéficient de plusieurs décennies d'expertise en fabrication, de technologies de processus et d'une reconnaissance mondiale auprès de leurs clients. Micron est également un fournisseur majeur de mémoires de pointe.

L'atout de CXMT réside ailleurs: l'entreprise bénéficie d'un solide soutien politique, d'un accès à des financements liés à l'État et d'une demande croissante de la part de clients nationaux à la recherche d'alternatives aux fournisseurs étrangers. Ces avantages pourraient l'aider à accroître sa part de marché, même si elle reste à la traîne de ses concurrents mondiaux sur le plan technologique.

QUELS SONT LES RISQUES ?

Au-delà du cycle volatile d'expansion et de ralentissement propre au secteur des mémoires, CXMT est également confrontée aux risques liés aux contrôles à l'exportation américains qui limitent son accès aux outils de fabrication de puces de pointe proposés par des fournisseurs tels qu'ASML ASML.AS . Cela a rendu plus difficile la réduction de l'écart technologique avec ses concurrents mondiaux.

L'entreprise est également confrontée à des risques géopolitiques. Le mois dernier, le ministère américain de la Défense a désigné CXMT comme une "entreprise militaire chinoise" et Reuters a précédemment rapporté que CXMT avait été approuvée par un comité interagences américain en vue de son ajout à la liste des entités (Entity List) , bien que cette mesure n'ait pas encore été mise en œuvre.

Selon son prospectus, CXMT prévoit d'utiliser le produit de son introduction en bourse pour accroître sa capacité de production, moderniser ses technologies de fabrication et financer la recherche et le développement.

(1 $ = 6,7685 yuans renminbi)