Les actions de Kroger augmentent après l'annonce de la nomination d'un ancien dirigeant de Walmart au poste de directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Kroger KR.N ont augmenté d'environ 6 % dans les échanges avant bourse lundi après qu'un rapport du Wall Street Journal ait indiqué que la chaîne d'épicerie a choisi l'ancien cadre de Walmart Greg Foran comme directeur général, un an après l'éviction de Rodney McMullen.

Kroger a démis M. McMullen de ses fonctions en mars dernier après qu'une enquête du conseil d'administration a révélé que sa conduite personnelle était "incompatible" avec certaines politiques de l'entreprise.

L'annonce de la nomination du directeur général pourrait intervenir dès lundi, a indiqué dimanche le WSJ, citant des personnes au fait du dossier.

Originaire de Nouvelle-Zélande, M. Foran a été directeur général d'Air New Zealand AIR.NZ pendant environ cinq ans, jusqu'en octobre 2025. Auparavant, il était président et directeur général des activités américaines de Walmart WMT.O .

"(Nous) pensons que (Foran) apporte une crédibilité immédiate à Kroger après avoir réussi à redresser les opérations des magasins Walmart aux États-Unis", a déclaré Michael Montani, analyste chez Evercore ISI.

M. Foran dirigera l'épicerie à un moment où elle est confrontée à la faiblesse des dépenses de consommation, même pour les produits de première nécessité, et à la concurrence croissante de ses rivaux, notamment Walmart WMT.N .

Sous la direction de M. McMullen, qui a dirigé Kroger pendant environ 11 ans, la valeur des actions de la société a plus que triplé.