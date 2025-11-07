Les actions de JFrog bondissent de 27 % après la publication de résultats supérieurs à ceux du troisième trimestre

7 novembre -

** Les actions du fabricant d'outils logiciels JFrog

FROG.O augmentent de 26,6 % à 59,88 $ avant le marché

** La société a annoncé jeudi en fin de journée un chiffre d'affaires de 136,9 millions de dollars pour le troisième trimestre, dépassant l'estimation des analystes de 128,27 millions de dollars, selon les données compilées par le LSEG

** Le directeur général Shlomi Ben Haim a déclaré que la performance de la société mettait en évidence une exécution solide dans les domaines DevOps, DevSecOps et MLOps, alors que la société continue de se développer dans le domaine de la gouvernance et de la conformité

** La société a affiché un bénéfice ajusté de 22 cents pour le troisième trimestre, contre une estimation de 16 cents

** A la dernière clôture, l'action FROG était en hausse de 60,7 % depuis le début de l'année