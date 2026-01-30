Les actions de jeux vidéo chutent après que le modèle d'IA de Google transforme les invites en mondes jouables

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions des sociétés de jeux vidéo ont fortement chuté dans les échanges de l'après-midi vendredi après que Google GOOGL.O d'Alphabet a déployé son modèle d'intelligence artificielle capable de créer des mondes numériques interactifs à l'aide de simples invites.

Les actions du fabricant de "Grand Theft Auto" Take-Two Interactive TTWO.O et de la plateforme de jeux en ligne Roblox

RBLX.N ont chuté d'environ 9 % chacune, tandis que le fabricant de moteurs de jeux vidéo Unity Software a perdu 19 %.

Le modèle d'IA, baptisé "Project Genie", permet aux utilisateurs de simuler un environnement réel à l'aide d'invites textuelles ou d'images téléchargées, ce qui pourrait bouleverser la manière dont les jeux vidéo sont fabriqués depuis plus d'une décennie et obliger les développeurs à s'adapter à cette technologie en constante évolution.

"Contrairement aux expériences explorables en 3D statiques, Genie 3 génère le chemin à suivre en temps réel au fur et à mesure que vous vous déplacez et interagissez avec le monde. Il simule la physique et les interactions pour les mondes dynamiques", a déclaré Google dans un billet de blog jeudi.

Traditionnellement, la plupart des jeux vidéo sont construits à l'intérieur d'un moteur de jeu tel que l'"Unreal Engine" d'Epic Games ou l'"Unity Engine", qui gère des processus complexes tels que la gravité dans le jeu, l'éclairage, le son et la physique des objets ou des personnages.

Le projet Genie pourrait également permettre de raccourcir les cycles de développement et de réduire les coûts, car la création de certains titres haut de gamme prend de cinq à sept ans et coûte des centaines de millions de dollars.

Les développeurs de jeux vidéo adoptent de plus en plus l'intelligence artificielle pour se démarquer dans un secteur hautement concurrentiel dominé par de grands acteurs. Une étude de Google réalisée l'année dernière a montré que près de 90 % des développeurs de jeux utilisent des agents d'intelligence artificielle.

Toutefois, l'utilisation de l'IA dans les jeux vidéo est un sujet controversé, de nombreuses personnes craignant que cette technologie n'entraîne une vague de suppressions d'emplois, alors que le secteur a connu un nombre record de licenciements ces dernières années pour se remettre d'un marasme post-pandémique.

Les comédiens de jeux vidéo et les artistes de la capture de mouvement se sont mis en grève en 2024, craignant que l'IA ne soit formée à partir de leurs voix sans leur consentement et sans compensation.