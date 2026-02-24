Les actions de HP sont en hausse ; les résultats sont attendus après la cloche de clôture

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 février - ** Les actions de HP Inc HPQ.N sont en hausse de 0,1% dans les échanges de l'après-midi ce mardi, la société ayant annoncé un chiffre d'affaires et un bénéfice par action plus élevés dans ses résultats trimestriels attendus après la cloche de clôture

** Le fabricant de PC et d'imprimantes devrait afficher un chiffre d'affaires de 13,94 milliards de dollars au 1er trimestre contre 13,50 milliards de dollars il y a un an, et un bénéfice par action ajusté de 76c contre 74c il y a un an, selon LSEG

** L'entreprise a dépassé ou satisfait les attentes des analystes en matière de bénéfices au cours de six des huit dernières périodes de référence, selon les données de LSEG ** HP a nommé au début du mois Bruce Broussard au poste de directeur général par intérim, succédant à Enrique Lores, qui a démissionné de ses fonctions de président et directeur général et de membre du conseil d'administration pour saisir une autre opportunité professionnelle

** L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour HP est de 22 $; l'action était à 18,37 $ en dernier lieu

** Les recommandations des analystes sur l'action comprennent quatre notes "achat fort" ou "achat", neuf notes "maintien" et six notes "vente" ou "vente forte"

** HPQ est en baisse de 17,6 % depuis le début de l'année, contre un gain d'environ 0,5 % pour le S&P 500 .SPX au cours de cette période