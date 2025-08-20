Les actions de Gap chutent alors que Citigroup les rétrograde à "neutre" en raison des inquiétudes concernant les tarifs douaniers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
20 août - ** Les actions de Gap GAP.N , société mère d'Old Navy, chutent de près de 2,2 % à 20,26 $ dans les transactions de pré-marché ** Citigroup rétrograde l'action de "acheter" à "neutre" ** Citigroup indique que les détaillants de vêtements spécialisés comme Gap pourraient avoir du mal à compenser les coûts des tarifs douaniers par des hausses de prix, car ils n'ont généralement pas de pouvoir de tarification et ont moins de partenaires pour partager le fardeau financier ** Réduit le PT à 22 $ de 30 $, ce qui représente une hausse de 6,2 % par rapport à la dernière clôture de l'action mardi ** La société de courtage indique également que les risques liés à la marge brute augmentent au deuxième semestre et que des effets persistants sont attendus au premier semestre 26. ** Nous pensons que cela rend la configuration difficile au cours des prochains mois, en particulier par rapport aux très bonnes vacances de 2024", ajoute Citigroup ** La note moyenne de 19 analystes est "acheter"; la prévision médiane est de 26 $ - données compilées par LSEG ** À la dernière clôture, l'action GAP est en baisse de près de 12,4 % depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer