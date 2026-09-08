Les actions de Dyne et Sarepta chutent alors que le revers essuyé par Novartis pèse sur les développeurs de médicaments contre les maladies musculaires

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par Sriparna Roy

Les actions de Dyne Therapeutics

DYN.O et de Sarepta SRPT.O ont chuté mardi après l'échec lors d'un essai clinique du traitement de Novartis

NOVN.S contre une maladie entraînant une atrophie musculaire , ce qui a ravivé les inquiétudes des investisseurs quant aux perspectives de thérapies similaires pour cette maladie rare difficile à traiter.

L'action de Dyne a mené la baisse parmi les sociétés développant un traitement contre la dystrophie myotonique de type 1, chutant de près de 18 %. Les actions de Sarepta et de PepGen PEPG.O ont chuté respectivement de plus de 9 % et 5 %.L'action de Novartis a clôturé en baisse de 10,9 % mardi à la Bourse suisse.

Cette maladie génétique , qui provoque une faiblesse musculaire progressive et un retard de la relaxation musculaire appelé myotonie, ne dispose d’aucun traitement approuvé. Le développement de médicaments pour cette pathologie s’est avéré difficile, plusieurs sociétés, dont Biogen BIIB.O , ayant abandonné ou mis en veilleuse leurs programmes au cours de la dernière décennie.

"Cela accroît indéniablement le risque pour ce secteur, et c’est une déception, une déception de 12 milliards de dollars", a déclaré Kostas Biliouris, analyste chez Oppenheimer.

Novartis a acquis ce médicament dans le cadre de son rachat d’Avidity pour 12 milliards de dollars .

Cet échec est particulièrement préoccupant pour Dyne , car son essai clinique, à l’instar de celui de Novartis, utilise le temps d’ouverture de la main filmé – c’est-à-dire la rapidité avec laquelle la main d’un patient se détend après avoir serré un objet – comme critère d’évaluation clé pour son candidat médicament, le DYNE-101.

"L’échec de Novartis rend l’essai de Dyne beaucoup plus risqué", a déclaré Eric Schmidt, analyste chez Cantor Fitzgerald.

Novartis a indiqué que les données issues de l’essai de phase avancée montraient que son médicament, le del-desiran, n’avait pas permis d’observer d’amélioration statistiquement significative par rapport au placebo en ce qui concerne le temps d’ouverture de la main filmé.

La société suisse n’a pas divulgué de résultats chiffrés, précisant qu’elle évaluait l’ensemble des données et qu’elle collaborerait avec les autorités sanitaires afin de déterminer la voie de développement la plus appropriée pour ce médicament.

"La grande question est de savoir s’il s’agit d’un échec par rapport au critère d’évaluation ou… si le mécanisme d’action a complètement échoué ou non", a déclaré Ananda Ghosh, analyste chez H.C. Wainwright.

Dyne prévoit de présenter des données supplémentaires portant sur une année lors de conférences ce mois-ci.

Sarepta évalue actuellement un traitement expérimental à base d’ARN interférent de petite taille, appelé SRP-1003, dans le cadre d’un essai clinique de phase précoce portant sur la dystrophie myotonique de type 1.