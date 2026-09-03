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Les actions de Deutsche Telekom progressent alors que, selon certaines sources, Elliott renforce sa participation et s'oppose à l'opération avec T-Mobile
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 10:28
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du paragraphe 5: les projets de fusion avec T-Mobile ont été annoncés en avril, et non en février)

L'action Deutsche Telekom

DTEGn.DE a progressé de 1,9 % en début de séance jeudi, les investisseurs ayant bien accueilli les informations selon lesquelles l'investisseur activiste Elliott Investment Management avait pris une participation et exhortait la société à renoncer à une éventuelle fusion avec sa filiale T-Mobile US TMUS.O .

Elliott, un investisseur activiste connu pour ses campagnes très médiatisées menées auprès de certains des plus grands groupes mondiaux, dont BP BP.L , s’oppose à l’opération T-Mobile et privilégierait d’autres options pour créer de la valeur pour les actionnaires, notamment des rachats d’actions plus importants, selon une source proche du dossier, qui s’est exprimée sous couvert d’anonymat car cette affaire est confidentielle.

Le fonds a pris une participation dans l’opérateur de télécommunications allemand, ont indiqué cette personne et une deuxième source proche du dossier. Reuters n’a pas pu déterminer l’importance de cette participation.

En vertu de la législation allemande, les participations supérieures à 3 % doivent être rendues publiques.

Deutsche Telekom détient environ 54 % du capital de T-Mobile. En avril, Reuters avait rapporté que la société étudiait un accord de fusion avec sa filiale américaine afin de créer un géant transatlantique des télécommunications, un projet qui s’est heurté à l’opposition des actionnaires et a pesé sur le cours de son action.

Deutsche Telekom et Elliott n’ont pas pu être joints immédiatement pour commenter cette information. T-Mobile a refusé de répondre mercredi à une demande de commentaires de Reuters. C’est Bloomberg News qui a été le premier à relayer cette information mercredi.

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