Allemagne: Trois instituts relèvent leurs prévisions de croissance 2026

La ligne d'horizon de Berlin au lever du soleil

Les instituts allemands IfW, ‌RWI et Ifo ont tous les trois revu à la hausse jeudi leurs ​prévisions de croissance pour la première économie européenne, estimant que le renforcement des dépenses publiques, l'amélioration des commandes industrielles et la demande à l'exportation compensent l'effet négatif de ​la hausse des prix de l'énergie.

Ils tablent désormais sur une croissance du produit intérieur brut autour de ​1,3% cette année, contre une prévision antérieure ⁠de 0,8%, soutenue par une accélération notable de l'activité économique et ‌une amélioration du climat des affaires malgré des vents contraires géopolitiques.

Les dépenses publiques consacrées aux infrastructures, à la neutralité climatique et à ​la défense apporteront cette ‌année une relance budgétaire de près de 40 milliards d’euros, ⁠soit 0,8% du PIB, a indiqué l’Ifo.

La production industrielle et les exportations devraient également soutenir la reprise, aidées par une demande mondiale robuste, notamment en Europe.

Toutefois, ⁠la hausse des ‌prix de l’énergie liée à la guerre en Iran maintiendrait la ⁠consommation des ménages à un niveau modéré et ferait grimper l’inflation à ‌2,8% cette année et à 3,0% en 2027, avant qu’elle ne ⁠redescende à 2,3% en 2028.

Pour 2027, l’institut a maintenu inchangée ⁠sa prévision antérieure ‌de croissance de 1,0%. Il ne table que sur une croissance de 0,5% ​en 2028.

Les faibles performances de l’Allemagne ces ‌dernières années ont été en grande partie dues à des facteurs structurels qui continueront de peser sur ​l’activité, a indiqué l'IfW.

Le RWI a averti que la dynamique des exportations risquait de s’affaiblir dans le courant de l’année, estimant que les ⁠gains récents reflétaient des effets temporaires, notamment un rebond après les perturbations liées aux droits de douane, plutôt qu’une amélioration durable de la compétitivité allemande.

Compte tenu des défis auxquels est confronté le tissu économique, l’activité d’investissement privé devrait rester modérée, a précisé l'IfW.

(Rédigé par Miranda Murray et Maria Martinez, ; Version française Rihab Latrache, ​édité par Augustin Turpin)