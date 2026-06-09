Les actions de CrowdStrike chutent, le « moment Mythos » n'ayant pas réussi à rassurer les investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprise de l'article du 4 juin afin de mettre à jour les graphiques en versions interactives. Aucune modification du texte)

* Les analystes évoquent des prises de bénéfices après une hausse de 90 % depuis la publication des résultats de mars

* La demande en logiciels de cybersécurité basés sur l'IA reste forte

* Les actions de Netskope et Palo Alto Networks reculent également

par Akriti Shah et Jaspreet Singh

L'action de CrowdStrike CRWD.O a chuté de 7 % jeudi après que les prévisions trimestrielles de la société n'ont pas répondu aux attentes élevées des investisseurs, même si la demande de logiciels de cybersécurité a été stimulée après l'annonce par Anthropic de son modèle d'IA Mythos.

Si ces pertes persistent, la capitalisation boursière de la société de cybersécurité, qui s'élève à près de 190 milliards de dollars, pourrait diminuer de 13 milliards de dollars.

Certains analystes ont attribué cette chute à des prises de bénéfices de la part des investisseurs, les actions de CrowdStrike ayant bondi d'environ 90 % depuis la publication du dernier rapport financier de la société en mars. À la clôture de mercredi, le titre avait progressé de près de 60 % cette année.

CrowdStrike, à l'instar de ses concurrents tels que Palo Alto Networks PANW.O , a bénéficié d'une forte demande pour ses logiciels de cybersécurité basés sur l'IA, les entreprises cherchant à sécuriser leurs systèmes contre les attaquants utilisant la technologie pour voler des données.

« Ce que le moment Mythos a prouvé, c'est que le monde, à commencer par les laboratoires d'IA de pointe eux-mêmes, a pris conscience que l'IA a besoin d'un écosystème de cybersécurité », a déclaré George Kurtz, directeur général de CrowdStrike, aux analystes lors d'une conférence téléphonique post-résultats mercredi. Ses commentaires font écho à ceux de ses concurrents du secteur. Mais selon les analystes, les investisseurs espéraient une croissance encore plus forte, alors que M. Kurtz vantait « un déluge de demandes de la part de clients, de prospects et de partenaires » à la suite du lancement en avril du projet Glasswing d’Anthropic , visant à sécuriser des logiciels critiques à l’aide de Mythos.

« Après Mythos, la préparation face aux menaces a atteint son paroxysme, la question principale étant: "Mon organisation est-elle protégée?" », a déclaré M. Kurtz. Le sentiment des investisseurs, autrefois assombri par la crainte que les outils d'IA ne perturbent la demande en outils de sécurité, a évolué pour considérer ces modèles comme un catalyseur essentiel de la demande.

L'action Netskope NTSK.O a chuté de 16,3 %, tandis que celle de Palo Alto a reculé de 3,3 %.

Selon les données compilées par LSEG, les actions de CrowdStrike se négociaient à 137,74 fois leurs bénéfices estimés pour les 12 prochains mois, contre 68,91 fois pour Palo Alto.

À la suite de ces résultats, au moins 22 courtiers ont relevé leurs objectifs de cours sur le titre et un seul l'a abaissé.

« Même si les attentes à court terme ont peut-être été un peu revues à la hausse après la récente remontée, nous continuons de voir une marge pour une nouvelle expansion des multiples », ont déclaré les analystes de Morgan Stanley.