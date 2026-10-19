Les actions de Cleveland-Cliffs s'envolent après la révision à la hausse des prévisions pour 2027 et l'annonce d'un premier bénéfice trimestriel depuis deux ans

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(Ajout d'informations issues de la conférence téléphonique et mise à jour des cours de l'action au paragraphe 2)

Cleveland-Cliffs CLF.N a relevé lundi ses prévisions de bénéfice de base pour 2027, après que la hausse des prix et la baisse des coûts ont permis au sidérurgiste d'enregistrer son premier bénéfice trimestriel depuis plus dedeuxans.

L'action Cleveland a progressé de 15% en début de séanceet s'apprêtait à enregistrer sa plus forte haussejournalière depuis juillet.

Voici plus de détails:

* Le directeur général Lourenco Goncalves a déclaré aux investisseurs que les clients souhaitaient s'approvisionner en acier dans le cadre de contrats en 2027 davantage qu'en 2026

* “Nous vendons actuellement de l’acier dans le contexte de prix le plus favorable depuis trois ans”, a ajouté Goncalves

* La société a enregistré un bénéfice ajusté par action de 28 centimes au troisième trimestre, contre une perte de 45 centimes l’année précédente

* Les analystes tablaient sur un bénéfice ajusté de 19 centimes par action, selon les données compilées par LSEG

* Cleveland-Cliffs table désormais sur un résultat ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) de plus de 4 milliards de dollars pour 2027, contre une prévision antérieure de 3,3 milliards de dollars

* L’amélioration des prix et les contrats récemment signés ont incité l’entreprise à revoir à la hausse ses prévisions d’EBITDA ajusté pour 2027, a déclaré Goncalves

* Les sidérurgistes américains bénéficient de prix de l’acier plus fermes, soutenus par des politiques commerciales favorables

* La société table désormais sur un Ebitda d’environ 715 millions de dollars pour le quatrième trimestre