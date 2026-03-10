Les actions de Centene chutent alors que l'assureur santé constate une baisse plus importante des adhésions à l'Obamacare

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sriparna Roy

Les actions de Centene CNC.N ont chuté de 13 % mardi après que les dirigeants de l'entreprise ont signalé que l'assureur santé voyait un nombre plus faible de membres dans certains plans de l'Affordable Care Act, également connu sous le nom d'Obamacare.

Le marché de l'ACA utilise des niveaux métalliques pour catégoriser les plans. Il existe quatre niveaux de couverture: bronze, argent, or et platine. Chaque niveau métallique offre les mêmes prestations de santé essentielles, mais diffère dans le pourcentage des coûts pris en charge par l'assureur par rapport au paiement de l'individu.

Sarah London, directrice générale de l'entreprise, a déclaré lors de la Barclays Healthcare Conference que la répartition des niveaux de couverture correspondait à ce qui avait été annoncé début février. Elle a précisé que la société s'attendait à ce que le niveau bronze représente un pourcentage dans la moyenne des 30 % des adhésions, le niveau or un pourcentage élevé à deux chiffres, et le niveau argent un peu moins de 50 % des membres, ce qui est inférieur à ce qui s'est passé ces dernières années.

Les plans de santé de type bronze offrent les primes mensuelles les plus basses mais les frais les plus élevés, tandis que les membres de type argent paient des primes plus élevées mais des frais moins importants, couvrant environ 70 % des coûts.

La société a déclaré qu'elle avait toujours prévu de se situer vers le haut ou légèrement au-dessus de l'estimation de l'attrition du secteur, soit une baisse allant d'un pourcentage élevé à deux chiffres jusqu'à un pourcentage dans le milieu de la trentaine.

Les actions de ses pairs Molina MOH.N et Oscar Health

OSCR.N ont également baissé.

L'assureur observe également des schémas d'utilisation plus élevés dans la pharmacie spécialisée isolée au niveau du métal argenté, entraînés par des catégories telles que les conditions anti-inflammatoires, gastro-intestinales et dermatologiques.

"Il semble que les premières indications de Centene lors de cette conférence sont qu'une part importante de la clientèle est partie, et peut-être que les membres restants vont être un défi sur le front de l'acuité, ce qui semble faire baisser les actions aujourd'hui", a déclaré Julie Utterback, analyste chez Morningstar.

Les Américains sont confrontés à des coûts de santé élevés, car les primes mensuelles de beaucoup d'entre eux sont montées en flèche en raison de l'expiration des subventions à l'assurance maladie élargies par la pandémie COVID.

La société a également indiqué qu'elle avait vu des membres passer à des niveaux de primes inférieurs pour ne pas perdre leur couverture.

Centene a réaffirmé ses prévisions de bénéfices ajustés pour 2026, qui devraient dépasser les 3 dollars par action.