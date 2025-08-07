Les actions de Bumble chutent en raison de la baisse du nombre d'abonnés et des inquiétudes concernant la stratégie d'IA

Les actions de l'application de rencontres Bumble BMBL.O ont chuté de plus de 6 % dans les échanges avant bourse jeudi, les investisseurs réagissant à une baisse du nombre d'abonnés et à des inquiétudes quant à sa capacité à augmenter ses dépenses sur fond de doutes quant au rythme de son innovation en matière d'IA.

Confrontés à une baisse de l'engagement des utilisateurs en raison d'une inflation persistante et d'une innovation stagnante, Bumble et son grand rival Match MTCH.O ont remanié leurs applications pour regagner des abonnés.

"Bien que nous ne soyons pas trop optimistes sur l'industrie, le sentiment dans l'espace est déjà anémique", ont déclaré les analystes de RBC Capital Markets.

"Il se peut que l'aube ne soit pas encore la plus sombre", ont-ils ajouté.

Le nombre total d'utilisateurs payants de l'application de rencontres a chuté de 8,7 % pour atteindre 3,8 millions au deuxième trimestre.

Ces résultats interviennent après que Match Group, société mère de Tinder et Hinge, a dépassé les attentes en matière de revenus trimestriels grâce à la force de Hinge et à la nouvelle direction, bien qu'il ait enregistré une baisse de 5 % du nombre d'utilisateurs payants, reflétant la pression sectorielle.

Afin de lutter contre la "fatigue des rencontres" persistante, Bumble s'est tourné vers l'innovation alimentée par l'IA, ce qui devrait donner un coup de pouce bien nécessaire à l'opérateur d'applications de rencontres qui lutte contre la perte de confiance des investisseurs au cours des derniers trimestres.

Les actions de la société basée à Austin, au Texas, ont perdu environ 6,2 % depuis le début de l'année. L'action se négocie à 7,96 fois ses bénéfices prévus pour les 12 prochains mois, contre 14,64 fois pour Match Group.