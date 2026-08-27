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Les actions de Build-A-Bear enregistrent leur plus forte baisse historique en raison de perspectives de chiffre d'affaires annuel décevantes
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 22:36
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le cours de l'action clôture en baisse de 27 %, soit une baisse d'environ 54 % depuis le début de l'année

* La société abaisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 entre 500 et 525 millions de dollars

* La société indique qu'elle n'est pas en mesure de renouveler son partenariat avec Walmart

(Mise à jour avec le cours de clôture de l'action) par Caroline Valetkevitch

L'action de Build-A-Bear Workshop

BBW.N a plongé de 27,3 % jeudi, enregistrant sa plus forte baisse quotidienne en pourcentage jamais observée, après que le distributeur de peluches personnalisées a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour la deuxième fois cette année et licencié son directeur de la croissance. Le titre a clôturé à 28,44 dollars, atteignant son plus bas niveau depuis environ deux ans. Si l’on tient compte de la baisse enregistrée ce jour-là, le titre affiche une baisse de 54 % depuis le début de l’année.

Lors d’une conférence téléphonique organisée après la publication de ses résultats, Build-A-Bear a déclaré ne pas avoir pu renouveler un partenariat de plusieurs millions de dollars avec Walmart WMT.O , et que d’autres opportunités de vente en gros progressaient plus lentement que prévu. La société a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’exercice 2026 , les ramenant à une fourchette comprise entre 500 et 525 millions de dollars, contre une fourchette précédente de 530 à 550 millions de dollars.

“Ces prévisions révisées sont inférieures au consensus sur tous les postes et intègrent désormais une rentabilité plus faible pour le second semestre, car nous pensons que BBW reste confrontée à une pression supplémentaire liée aux coûts des droits de douane”, ont écrit les analystes de D.A. Davidson & Co, qui attribuent une recommandation “acheter” au titre, dans une note publiée à la suite de la publication des résultats.

Build-A-Bear a précisé que ses prévisions pour l’exercice fiscal tiennent compte de 10 à 11 millions de dollars de droits de douane et de coûts associés.

La société a également mis fin au contrat de travail de son directeur de la croissance, David Henderson, sans motif valable, avec effet à compter de mercredi. Le distributeur avait déjà revu à la baisse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel en mai, invoquant une baisse de la fréquentation de ses magasins. Il avait annoncé en mars que sa directrice générale de longue date, Sharon Price John, prendrait sa retraite en juin et serait remplacée par Chris Hurt, qui occupait alors le poste de directeur des opérations et de l’expérience client au sein de l’entreprise.

Valeurs associées

BUILD-A-BEAR WOR
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WALMART
102,6300 USD NASDAQ -1,64%
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