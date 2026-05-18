Les actions de Boston Scientific progressent grâce à un programme de rachat accéléré de 2 milliards de dollars

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18 mai - ** Le fabricant de dispositifs médicaux Boston Scientific BSX.N a vu son action progresser de 4,6 % à 55,08 $ lundi, grâce à l'accélération de son programme de rachat d'actions (** La société a annoncé lundi matin qu' avait conclu un accord de rachat accéléré d'actions (ASR) avec JPMorgan Chase portant sur 2 milliards de dollars de ses actions, dans le cadre de l'autorisation de rachat d'actions de 5 milliards de dollars annoncée précédemment

** Selon les termes de l'ASR, BSX recevra des actions d'une valeur totale correspondant à 80 % du prix de rachat basé sur le cours de clôture de vendredi, ce qui représente environ 30,4 millions d'actions

** Le règlement final de l'accord devrait être achevé d'ici le 30 juin 2026, et l'ASR devrait contribuer à hauteur de 0,02 $ à son BPA ajusté pour l'exercice 2026, tel qu'annoncé le mois dernier ** Par ailleurs, BSX a déclaré avoir réalisé un investissement de 1,5 milliard de dollars dans la société privée MiRus, dans le cadre d'un accord qui confère à BSX une option EXCLUSIF d'acquisition du système MiRus TAVR (de remplacement valvulaire aortique transcathéter) ** Le 22 avril, BSX a révisé à la baisse ses prévisions de BPA ajusté annuel et ramené ses prévisions de croissance organique du chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année à 6,5 %-8 %

** Malgré cette hausse, l'action BSX a reculé d'environ 42 % depuis le début de l'année, contre une baisse d'environ 6 % pour le secteur de la santé du S&P 500 .SPXHC

** Sur 37 analystes, 32 attribuent à l'action la note « achat fort » ou « achat », 5 la note « conserver »; objectif de cours médian de 85 $, selon les données de LSEG