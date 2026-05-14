Les actions de Boeing progressent dans l'attente de commandes chinoises

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
14 mai - ** Les actions de Boeing BA.N ont progressé de 1,3 % jeudi avant l'ouverture de la Bourse, après que le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a déclaré s'attendre à une annonce concernant d'importantes commandes chinoises d'avions de la société lors de la visite du président Donald Trump à Pékin cette semaine
** Les deux parties discuteront également d'autres achats, notamment dans les domaines de l'énergie et des produits agricoles, ainsi que de secteurs non stratégiques et non sensibles dans lesquels la Chine pourrait investir aux États-Unis, a déclaré Scott Bessent à CNBC
** L'action BA se négocie à 158 fois le bénéfice attendu, soit un niveau inférieur à son ratio cours/bénéfice prévisionnel moyen sur 5 ans de 194, ce qui suggère qu'elle pourrait être sous-évaluée, selon les données de LSEG
** La note moyenne des 29 analystes couvrant la société est "acheter", et leur objectif de cours médian est de 269 $ – données compilées par LSEG
** Depuis le début de l'année, l'action BA a progressé d'environ 10,8 %, contre une hausse de 8,7 % pour le S&P 500
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