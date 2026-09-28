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Les actions de Boeing chutent ; Jefferies met en garde contre un éventuel retard dans les livraisons suite à un rapport faisant état d'un problème logiciel
information fournie par Reuters 28/09/2026 à 16:06

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour)

28 septembre - ** Les actions de Boeing BA.N chutent de 5% en début de séance

** BA a identifié un bug logiciel du 737 MAX, jusqu’alors non divulgué, qui pourrait entraîner la défaillance d’une fonction de navigation automatisée lors de l’atterrissage, a rapporté samedi le Wall Street Journal

** Les analystes de Jefferies estiment que ce dysfonctionnement pourrait retarder la certification de la variante MAX 10 et entraver les livraisons du MAX 7 si l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) des États-Unis le considère comme un problème de sécurité

** La FAA a déclaré qu’elle convoquerait un comité d’examen des mesures correctives (Corrective Action Review Board) pour se pencher sur ce problème

** Les analystes qui suivent Boeing attribuent en moyenne une recommandation "acheter" à l’entreprise – données compilées par LSEG

** À la clôture de vendredi, l’action BA affichait une baisse d’environ 9% depuis le début de l’année, tandis que celle de son concurrent Airbus AIR.PA reculait d’environ 2%

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