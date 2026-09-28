Birmanie : 33 morts dans une frappe de l'armée sur un important marché

Des habitants au milieu de débris encore fumants après une frappe aérienne militaire ayant visé un marché et un pont adjacent à Kyauktaw, dans l'État de Rakhine, le 28 septembre 2026 en Birmanie ( AFP / - )

Un bombardement aérien mené par l'armée contre un marché vital pour la population de toute une région de l'ouest de la Birmanie a tué 33 personnes lundi et en a blessé 36 autres, selon la faction rebelle qui contrôle la zone.

Le bilan de la frappe survenue vers midi (05H30 GMT) sur un marché et un pont adjacent dans la ville de Kyauktaw, dans l'État de Rakhine, "pourrait continuer à augmenter", a précisé dans son communiqué l'Armée d'Arakan (AA).

Un témoin, qui a demandé à rester anonyme pour des raisons de sécurité, a vu plus de 30 corps sur les lieux lundi après-midi, où se trouvaient des restes humains parmi les décombres fumants et les routes éventrées par des cratères.

Il n'a pas été possible de joindre l'armée dans l'immédiat.

Khaing Nu, une femme de 57 ans, cherchait sa soeur cadette, une vendeuse de ce marché, dans les heures qui ont suivi la frappe, tandis que les pompiers éteignaient les flammes et que les corps récupérés étaient alignés sous des bâches en plastique vert.

Un pont endommagé après une frappe aérienne militaire à Kyauktaw, dans l'État de Rakhine, le 28 septembre 2026 en Birmanie ( AFP / - )

"Quand je suis allée voir l'endroit où ma petite sœur vend des fruits au marché, ni l'endroit ni elle n'étaient encore là", a déclaré Khaing Nu.

"Je ne sais même pas où aller. Je suis aussi inquiète pour la petite fille de ma sœur cadette, qui est introuvable. Chaque fois que je pense à l'avenir, j'ai le coeur qui se serre", a ajouté la quinquagénaire.

L'État de Rakhine subit de plein fouet les conséquences dramatiques de la guerre civile en Birmanie, déclenchée par le coup d'État militaire de 2021.

Activité commerciale cruciale

Le quartier du marché touché lundi connaît une activité commerciale cruciale depuis le début du conflit.

Ce marché se trouve sur les rives d'un fleuve qui traverse la frontière indienne, offrant une voie commerciale essentielle à un État qui est en grande partie coupé du reste de la Birmanie et qui souffre d'une famine et d'une pauvreté croissantes.

Les dégâts provoqués par une frappe aérienne militaire ayant visé un marché et un pont adjacent à Kyauktaw, dans l'Etat de Rakhine, le 28 septembre 2026 en Birmanie ( AFP / - )

"Quand j'ai appris que des avions de chasse arrivaient, je me suis accroupi et caché près du poste de garde", a déclaré Khin Myint Chay, 49 ans. "Peu de temps après, j'ai entendu une explosion. Ensuite, j'ai perdu l'ouïe pendant un moment".

L'AA contrôle presque tout l'État de Rakhine, à l'exception d'une poignée de zones urbaines occupées par les forces armées assiégées. Mais l'armée parvient à repousser les rebelles grâce à sa flotte de chasseurs fabriqués par la Russie et la Chine.

L'escadre aérienne est également accusée d'avoir commis des atrocités visant des civils dans des écoles, des monastères et lors de fêtes religieuses, des attaques qui, selon des groupes de défense des droits, pourraient constituer des crimes de guerre.

Près d'un demi‑million de personnes ont été déplacées dans l'État d’Arakan en raison du conflit, selon les données de l'ONU. Plus de 100.000 personnes ont été tuées en Birmanie dans le cadre du conflit depuis le coup d'État de 2021 qui a renversé le gouvernement élu d'Aung San Suu Kyi, d'après l'ONG de surveillance des conflits ACLED.