Les actions de Beyond Meat montent en flèche grâce à la distribution prévue par Walmart

Les actions de Beyond Meat

BYND.O ont bondi de plus de 80% lors des échanges actifs de mardi après que le fabricant américain de viande à base de plantes ait annoncé des plans pour étendre la distribution dans les magasins Walmart WMT.N .

Beyond Meat a déclaré que certains de ses produits, y compris son "Beyond Burger 6-pack" et ses "Beyond Chicken Pieces", seront disponibles dans 2 000 magasins Walmart à l'échelle nationale. Les actions de la société ont grimpé jusqu'à 2,91 dollars à la suite de la nouvelle, ce qui leur confère une valeur de marché d'environ 1,5 milliard de dollars et les met sur la voie d'une multiplication par cinq par rapport à la clôture de jeudi dernier , qui était de 52 cents.

Plus de 1,2 milliard d'actions Beyond Meat ont changé de mains mardi. L'action est l'une des plus suivies sur Stocktwits, une plateforme populaire auprès des traders amateurs. Cinq des huit analystes couvrant Beyond Meat estiment que le titre est "à vendre" ou "à vendre fortement", tandis que trois recommandent de le conserver, avec un objectif de prix médian de 2,42 dollars par action, selon les données de LSEG.