Les actions de Berkshire Hathaway chutent après les résultats et la lettre du directeur général

Les actions de Berkshire Hathaway BRKa.N ont connu lundi leur plus forte baisse depuis que Warren Buffett a annoncé qu'il quitterait son poste de directeur général, après que le conglomérat a publié des résultats financiers inférieurs aux attentes de certains analystes et s'est montré prudent quant à l'investissement de ses liquidités.

Les actions de catégorie A ont perdu jusqu'à 5,3 % en début d'après-midi, et les actions de catégorie B, qui valent environ 1/1 500e de leur valeur, ont perdu à peu près le même pourcentage. Les actions ont chuté de 6,8 % le 5 mai dernier, après que Buffett a annoncé à l'improviste que Greg Abel prendrait les rênes de l'entreprise à partir de 2026. Buffett dirigeait Berkshire depuis 1965 et en reste le président.

Samedi, Berkshire a déclaré que le bénéfice d'exploitation du quatrième trimestre, qui exclut les gains et les pertes sur les actions ordinaires, notamment Apple AAPL.O , a chuté de 30 % à 10,2 milliards de dollars, notamment en raison d'une baisse globale de 38 % chez Geico et dans d'autres entreprises d'assurance.

Dans sa première lettre annuelle aux actionnaires, Greg Abel a déclaré que Geico pourrait être confronté à une pression continue pour conserver ses clients alors que ses rivaux réduisent les taux d'assurance automobile, tandis que d'autres opérations d'assurance et de réassurance sont confrontées à des pressions tarifaires alors que davantage de capitaux entrent sur leurs marchés.

Tout en affirmant que les 373 milliards de dollars de liquidités détenues par Berkshire n'étaient pas le signe d'un "retrait de l'investissement", Greg Abel n'a donné aucune indication quant à l'intention de Berkshire de reprendre les rachats d'actions après un an et demi d'absence, ou de verser un dividende aux actionnaires.

"Nous évaluerons la valeur avec soin, agirons avec patience et conserverons nos actions à long terme - de préférence pour toujours", a-t-il écrit.

Meyer Shields, analyste chez Keefe, Bruyette & Woods, qui classe Berkshire dans la catégorie "underperform", a déclaré lundi que les résultats avaient "largement" manqué les prévisions, reflétant également la faiblesse du chemin de fer BNSF et des opérations dans les secteurs de l'énergie, de la fabrication et de la vente au détail. Il a abaissé ses prévisions de bénéfices pour 2026 de 5 %.