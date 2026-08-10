Les actions de Berkshire atteignent leur plus haut niveau depuis que Abel a succédé à Buffett, grâce à des rachats d'actions et à de solides résultats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

Les actions de Berkshire Hathaway BRKa.N ont atteint lundi leur plus haut niveau depuis que Warren Buffett a annoncé son départ de la direction générale en mai 2025, après que son successeur, Greg Abel, a commencé à dépenser l'énorme trésorerie du conglomérat et que les résultats financiers ont dépassé les attentes des analystes.

* La trésorerie est tombée à 364,7 milliards de dollars au 30 juin, contre un niveau record de 380,2 milliards de dollars trois mois plus tôt, a indiqué Berkshire samedi dans son rapport trimestriel.

* Au cours du deuxième trimestre, Berkshire a racheté pour 4,5 milliards de dollars de ses propres actions et acquis pour 23,5 milliards de dollars d'actions d’autres sociétés, dont un investissement de 10 milliards de dollars dans Alphabet

GOOGL.O , la société mère de Google et YouTube.

* Le conglomérat basé à Omaha, dans le Nebraska, a dépensé au moins 10,1 milliards de dollars supplémentaires en juillet pour des rachats d’actions et l’acquisition du constructeur immobilier Taylor Morrison.

* Le résultat d’exploitation du deuxième trimestre a progressé de 16 % pour atteindre 12,98 milliards de dollars, les gains réalisés dans les secteurs ferroviaire, des services et de certaines activités d’assurance ayant compensé la hausse des sinistres et des dépenses publicitaires chez l’assureur automobile Geico. Le résultat net a plus que doublé pour s’établir à 25,67 milliards de dollars, incluant des plus-values comptables sur des investissements tels qu’Alphabet et Apple

AAPL.O . Le chiffre d’affaires a progressé de 10 %, après plus de deux ans de croissance largement stagnante.

* Keefe, Bruyette & Woods et UBS ont revu à la hausse leurs prévisions de cours pour l’action Berkshire; l’analyste de KBW, Meyer Shields, a qualifié ce trimestre de “très solide”, tandis que l’analyste d’UBS, Brian Meredith, a estimé que cette utilisation “significative” de trésorerie reflétait l’allocation disciplinée des capitaux de Berkshire.

* M. Shields maintient toutefois sa recommandation “sous-performance” pour Berkshire en raison des incertitudes macroéconomiques et des pressions sur les tarifs dans le secteur de l’assurance dommages. M. Meredith attribue quant à lui la note “acheter” à Berkshire.

* En début de séance, les actions de classe A de Berkshire ont progressé jusqu’à 3,3 %, à 806.102,81 dollars. Les actions de classe B, qui se négocient à environ 1/1.500e de ce prix, ont progressé jusqu’à 3,1 % pour atteindre 537,74 dollars. La dernière hausse de ces actions remontait au 2 mai 2025, la veille du jour où Warren Buffett a annoncé qu’il quittait ses fonctions de directeur général après 60 ans à la tête de l’entreprise.