Les actions de Barclays et de Jefferies chutent, l'effondrement du prêteur hypothécaire britannique ravivant les craintes concernant le crédit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Barclays, Santander et Jefferies font face à des pertes potentielles suite à l'effondrement de la MFS

*

Les créanciers de la MFS invoquent une mauvaise gestion et demandent une ordonnance d'administration

*

Les analystes de Citi recommandent la prudence quant à l'exposition de Barclays à la MFS

(Ajoute plus de détails tout au long) par Lawrence White et Sam Tobin

Les actions de Barclays

BARC.L et de Jefferies ont fortement chuté vendredi après que les médias ont rapporté que Barclays et d'autres banques sont confrontées à des pertes potentielles liées à l'effondrement du fournisseur de prêts hypothécaires britannique Market Financial Solutions Ltd, dans un contexte d'inquiétudes plus larges concernant les normes de prêt et le marché en pleine expansion du financement privé.

MFS, dont le siège est à Londres, était spécialisée dans les prêts complexes adossés à des biens immobiliers. Elle avait demandé à être placée sous administration judiciaire après avoir rencontré des difficultés, selon les médias et les documents judiciaires consultés par Reuters. Les créanciers ont fait état dans les documents judiciaires d'irrégularités financières et de mauvaise gestion.

Barclays, Santander SAN.MC , Wells Fargo WFC.N , Jefferies

JEF.N et Atlas SP Partners, propriété d'Apollo Global Management, figurent parmi les prêteurs de MFS, qui a emprunté plus de 2 milliards de livres (2,69 milliards de dollars), a rapporté Bloomberg jeudi.

Les créanciers ont averti qu'il pourrait y avoir une insuffisance de 930 millions de livres dans la garantie de leurs prêts, a rapporté Bloomberg vendredi.

Les banques se sont refusées à tout commentaire. Apollo n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les investisseurs sont à l'affût de tout signe de détérioration des normes de prêt et d'apparition de fissures sur les marchés du crédit, certaines de ces craintes étant centrées sur l'essor du crédit privé, dans le cadre duquel des fonds spécialisés prêtent directement aux entreprises.

L'effondrement, l'année dernière, du fournisseur américain de pièces automobiles First Brands et du prêteur automobile subprime Tricolor a renforcé ces inquiétudes, bien que les banques traditionnelles aient été parmi les plus exposées.

Les informations selon lesquelles Jefferies est exposé à MFS sont un coup dur pour la banque new-yorkaise, dont les actions ont chuté de près de 8 % dans les premières heures de cotation aux États-Unis. Cette baisse fait suite à celle de 3,5 % enregistrée jeudi.

Jefferies a révélé l'année dernière que son fonds Leucadia Asset Management, par l'intermédiaire de son fonds de crédit Point Bonita, détenait environ 715 millions de dollars de créances liées à First Brands , bien qu'il ait déclaré par la suite que son exposition était limitée.

Les actions de Barclays étaient en baisse de 5 % à 15 heures GMT, sous-performant l'indice FTSE 100 .FTSE , qui a augmenté de 0,5 %. Les actions Santander ont chuté de 3 %.

DES INQUIÉTUDES RÉELLES ET SÉRIEUSES

MFS, basée dans le quartier londonien de Mayfair, se décrivait comme un fournisseur spécialisé dans les prêts hypothécaires buy-to-let et les financements relais, avec un actif net de 15,9 millions de livres et 149 employés au 31 décembre 2024, selon ses derniers comptes déposés.

La société, fondée par le directeur général Paresh Raja, a déclaré avoir un portefeuille de prêts de 2,4 milliards de livres à la fin de l'année 2024, selon les comptes.

La MFS n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Les créanciers de la MFS, Amber Bridging Limited et Zircon Bridging Limited, ont déposé séparément une demande d'ordonnance d'administration contre la MFS, selon des documents judiciaires datés du 24 février et examinés par Reuters, citant des "préoccupations réelles et sérieuses concernant la mauvaise gestion de la société" et des entités du groupe MFS au sens large.

Amber Bridging et Zircon Bridging, cités comme créanciers de la MFS dans les documents judiciaires, ont déclaré qu'il y avait des irrégularités dans les paiements dus sur leurs comptes et ont demandé la nomination d'administrateurs indépendants.

Selon le Times, Barclays a une exposition de 600 millions de livres (809,70 millions de dollars) à la MFS. Selon Bloomberg, Barclays fait partie des banques qui ont arrangé les prêts pour la MFS.

Les analystes de Citi ont déclaré que ce chiffre peut justifier une certaine prudence, étant donné que les banques vendent généralement une partie ou la totalité de leur exposition lorsqu'elles arrangent de tels prêts.

"Arranger un prêt est très différent de conserver ce risque sur le bilan," a déclaré Citi.

"On ne sait pas non plus si/quel montant pourrait déjà être provisionné (le cas échéant)."

(1 $ = 0,7428 livre)