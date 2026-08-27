Les actions de Baidu HK enregistrent leur plus forte hausse en quatre mois et demi grâce à leur double cotation à Hong Kong et aux États-Unis

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27 août - ** Les actions de la société chinoise Baidu Inc.

9888.HK cotées à Hong Kong progressent de 6,8 % à 97,1 HK$, s'apprêtant à enregistrer leur plus forte baisse journalière en pourcentage depuis le 16 avril

** Le titre atteint son plus haut niveau depuis le 18 août lors de cette troisième séance consécutive de hausse

** Il s'agit de la deuxième plus forte hausse en pourcentage tant au sein de l'indice de référence Hang Seng .HSI que de l'indice Hang Seng TECH .HSTECH , qui ont respectivement reculé de 0,5% et progressé de 0,1%

** Les actions cotées aux États-Unis BIDU.O ont reculé de 0,2% mercredi ** Baidu a annoncé que la conversion volontaire de son statut de cotation secondaire en cotation principale à la Bourse de Hong Kong prendra effet le 1er septembre, et que la société bénéficiera désormais d’une double cotation principale à la Bourse de Hong Kong et au Nasdaq

** Depuis le début de l’année, l'action de Hong Kong a reculé de 26,7% et les actions cotées aux États-Unis de 28,6%