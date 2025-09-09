Les actions d'Oracle sont en baisse avant la publication des résultats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 septembre - ** Les actions d'Oracle ORCL.N sont en baisse de 0,48 % à 237,33 $ mardi, avant la publication de ses résultats trimestriels après la clôture des marchés

** Les analystes s'attendent à ce qu'ORCL enregistre une croissance de 13 % de son chiffre d'affaires à 15 milliards de dollars et un bénéfice par action ajusté (BPA) de 1,48 $, en hausse de 6,50 % par rapport à l'année précédente

** ORCL renforce ses liens avec OpenAI, en annonçant des plans de développement de 4,5 gigawatts de capacité de centre de données

** Le chiffre d'affaires d'ORCL a manqué les attentes 6 fois au cours des 8 derniers trimestres, tandis que le bénéfice par action ajusté (BPA) a dépassé les estimations 5 fois au cours de la même période

** Parmi les 41 analystes qui couvrent ORCL, la note moyenne est "BUY" et le prix cible (PT) médian est de 259,16 $

** ORCL est en hausse de 42,5 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 12,7 % pour l'indice composite NASDAQ