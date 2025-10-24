 Aller au contenu principal
Les actions d'ITW chutent après que le fabricant de pièces détachées a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels
information fournie par Reuters 24/10/2025 à 14:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 octobre - ** Les actions d'Illinois Tool Works ITW.N chutent de 3,6 % à 248,28 $ avant l'ouverture du marché

** ITW réduit sa prévision de bénéfice par action annuel de 10,35 à 10,55 $ à 10,40 à 10,50 $

** Le chiffre d'affaires de 4,06 milliards de dollars de l'équipementier automobile et industriel au 3ème trimestre est inférieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 4,09 milliards de dollars, citant le coup porté à la demande par les droits de douane de l'administration Trump

** Dix-neuf sociétés de courtage qui suivent l'action l'évaluent en moyenne à "hold"; leur PT médian est de 260,5 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la clôture de jeudi, l'action a bondi d'environ 38 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ILLINOIS TOOL WO
248,010 USD NYSE -3,68%
