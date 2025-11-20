Les actions d'Intuit chutent avant la publication du rapport trimestriel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 novembre - ** Les actions de la société Intuit INTU.O , spécialisée dans les logiciels de préparation des déclarations d'impôts, ont baissé d'environ 1 % jeudi, avant la publication du rapport financier du premier trimestre fiscal après la clôture du marché

** Wall Street voit la société, dont les produits incluent des logiciels fiscaux, annoncer un BPA ajusté de 3,09 $ contre 2,50 $ au trimestre précédent, sur un chiffre d'affaires de 3,76 milliards de dollars, en hausse par rapport aux 3,28 milliards de dollars de l'année précédente, selon LSEG

** Au cours des 8 derniers trimestres, les bénéfices par action ont battu les estimations à chaque fois En septembre, la société avait progressé après avoir réaffirmé ses objectifs de revenus et de BPA pour l'année fiscale et le premier trimestre ** Intuit a annoncé mardi un accord pluriannuel d'une valeur de plus de 100 millions de dollars avec OpenAI pour utiliser les modèles d'IA du fabricant de ChatGPT afin d'alimenter des agents d'IA dans ses applications telles que TurboTax. ** Les actions d'INTU se sont échangées pour la dernière fois à 643,95 $ contre une prévision médiane de 822,50 $, en baisse par rapport aux 830,22 $ d'il y a un mois, selon LSEG, qui indique 33 notations d'analystes: 8 "strong buy", 18 "buy", 6 "hold" et 1 "sell"

** Depuis le début de l'année, l'action est en hausse de ~2,5 % contre un gain de ~18,5 % pour le secteur technologique de l'indice S&P 500 .SPLRCT .