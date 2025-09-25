 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les actions d'Intel atteignent leur plus haut niveau depuis juillet 2024 suite à un rapport sur la recherche d'investissements de la part d'Apple
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 16:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

25 septembre - ** Les actions d'Intel INTC.O augmentent de ~6% à 33,1 $, atteignant leur prix le plus élevé depuis juillet 2024

** Le fabricant de puces en difficulté cherche à obtenir un investissement de la part d'Apple AAPL.O , rapporte Bloomberg News

** Les entreprises ont également discuté de la manière de travailler plus étroitement ensemble - rapport

** La semaine dernière, Nvidia NVDA.O a annoncé qu'elle investirait 5 milliards de dollars dans Intel pour une participation d'environ 4 %

** La société de courtage Seaport Research Partners a relevé la note d'INTC de "vendre" à "neutre"

** "À court terme, l'action devrait être tirée par les investissements de suivi et le potentiel d'une solution provisoire pour les fabs" - Seaport

** Depuis le début de l'année, l'action Intel a progressé de 55,7 %

Apple

Valeurs associées

APPLE
253,4899 USD NASDAQ +0,47%
INTEL
32,8901 USD NASDAQ +5,35%
NVIDIA
178,5350 USD NASDAQ +0,88%
