Les actions d'Intel atteignent leur plus haut niveau depuis juillet 2024 suite à un rapport sur la recherche d'investissements de la part d'Apple

25 septembre - ** Les actions d'Intel INTC.O augmentent de ~6% à 33,1 $, atteignant leur prix le plus élevé depuis juillet 2024
** Le fabricant de puces en difficulté cherche à obtenir un investissement de la part d'Apple AAPL.O , rapporte Bloomberg News
** Les entreprises ont également discuté de la manière de travailler plus étroitement ensemble - rapport
** La semaine dernière, Nvidia NVDA.O a annoncé qu'elle investirait 5 milliards de dollars dans Intel pour une participation d'environ 4 %
** La société de courtage Seaport Research Partners a relevé la note d'INTC de "vendre" à "neutre"
** "À court terme, l'action devrait être tirée par les investissements de suivi et le potentiel d'une solution provisoire pour les fabs" - Seaport
** Depuis le début de l'année, l'action Intel a progressé de 55,7 %
