Les actions d'Imperial Oil chutent en raison d'une baisse des bénéfices ; la situation au Venezuela n'a que peu d'impact, selon le directeur général

Les actions d'Imperial Oil chutent en raison de la baisse des bénéfices

Le PDG Whelan est confiant malgré les craintes du marché liées au Venezuela

La production en amont et le revenu net d'Imperial diminuent d'une année sur l'autre

(Nouvelle version enrichie, ajoute des détails, le contexte, les commentaires de la conférence téléphonique avec le chef de la direction; ajoute des signatures) par Amanda Stephenson et Pooja Menon

Le cours de l'action du producteur de pétrole canadien Imperial Oil IMO.TO a chuté vendredi en raison d'une baisse des bénéfices et de la production au quatrième trimestre, mais son directeur général a exprimé sa confiance dans la capacité à long terme de l'entreprise à faire face à toute modification des flux de brut qui pourrait survenir en raison de la situation actuelle au Venezuela.

Les actions d'Imperial étaient en baisse de 4,5 % à la mi-journée, le marché réagissant à la baisse des bénéfices de la société d'une année sur l'autre, qui, selon Imperial, est due à la baisse des prix mondiaux du pétrole au cours du trimestre et au temps pluvieux d'octobre qui a causé des problèmes de production à sa mine de sables bitumineux de Kearl, dans le nord de l'Alberta.

Mais le directeur général John Whelan a déclaré lors d'une conférence téléphonique que les problèmes à Kearl ont depuis été résolus et qu'Imperial reste confiante dans son plan d'augmentation des dépenses d'investissement et de la production en amont en 2026.

Il a ajouté que la société, qui est détenue en majorité par la major américaine du pétrole et du gaz Exxon Mobil XOM.N , n'a pas été touchée de manière significative par la capture par les États-Unis du dirigeant vénézuélien Nicolas Maduro le 3 janvier.

La situation au Venezuela a suscité une certaine inquiétude au Canada, quatrième producteur mondial de pétrole. Trump a déclaré que les États-Unis avaient l'intention de contrôler indéfiniment les ventes et les revenus pétroliers du Venezuela et a déjà levé certaines sanctions contre l'industrie pétrolière vénézuélienne afin de permettre aux entreprises américaines de vendre plus facilement son pétrole brut.

Le Venezuela produit une variété de brut lourd très similaire à celle du Canada, et les craintes du marché que les barils vénézuéliens puissent remplacer les barils canadiens sur la côte américaine du Golfe du Mexique ont conduit à une augmentation de la décote sur le pétrole lourd canadien au cours du mois dernier.

Selon Whelan, bien que de nombreuses incertitudes subsistent au sujet du Venezuela, il faudra beaucoup de temps avant que les conditions d'investissement dans le pays ne s'améliorent au point que les niveaux de production puissent augmenter de manière significative.

Selon lui, la perception initiale du marché de ce que la situation au Venezuela pourrait signifier pour les producteurs de pétrole canadiens pourrait avoir été une réaction exagérée.

"Je vois un rôle énorme, bien sûr, pour le Canada quand on pense à l'équilibre mondial entre l'offre et la demande - indépendamment de ce qui se passe avec le Venezuela", a déclaré Whelan.

Imperial a annoncé en septembre qu'elle réduirait ses effectifs d'environ 20 % d'ici à la fin de 2027, dans le cadre d'une restructuration majeure qui aboutira à la fermeture de la majeure partie de sa présence dans la ville pétrolière et gazière de Calgary.

Cette restructuration est en cours et progresse comme prévu, a déclaré Whelan vendredi.

La production en amont d'Imperial pour le trimestre a été de 444 000 barils bruts d'équivalent pétrole par jour (boepd), en baisse par rapport aux 460 000 boepd de l'année précédente.

Le bénéfice net a chuté à 492 millions de dollars canadiens (364,31 millions de dollars américains), soit 1,00 dollar canadien par action, au cours du trimestre terminé le 31 décembre, contre 1,23 milliard de dollars canadiens, soit 2,37 dollars canadiens par action, l'année dernière.

(1 $ = 1,3505 dollar canadien)