Les actions d'IBM chutent, le ralentissement de l'informatique dématérialisée suscitant l'inquiétude des investisseurs

par Akriti Shah

Les actions d'IBM IBM.N ont chuté de plus de 6,5 % avant la cloche jeudi, après que la croissance a ralenti dans son segment principal des logiciels en nuage et a effrayé les investisseurs quant à la capacité de Big Blue à saisir la demande en plein essor pour les services en nuage.

Malgré le relèvement de ses perspectives de revenus pour l'année fiscale en cours, le recul des actions reflète l'accent mis sur l'intelligence artificielle et les services en nuage, car les investisseurs ont placé des paris considérables sur les unités liées à l'IA, comptant sur la technologie pour générer de forts niveaux de croissance.

L'expansion atone de l'activité "cloud" d'IBM, qui fait partie du segment des logiciels, a suscité des inquiétudes quant à la capacité de l'entreprise à tirer parti de la demande en matière d'intelligence artificielle, alors que ses rivaux se disputent également les parts de marché.

La croissance des ventes de l'entreprise dans l'unité de cloud hybride - connue sous le nom de Red Hat - a diminué à 14% contre 16% au trimestre précédent.

"Les performances et les perspectives d'IBM en matière de logiciels ont tendance à avoir plus de poids que le reste de l'entreprise en raison du niveau de contribution aux bénéfices et de la valeur que l'entreprise représente", ont déclaré les analystes de J.P. Morgan.

L'année prochaine, les taux de croissance des ordinateurs centraux atteindront leur maximum et IBM aura besoin d'une amélioration de ses performances en matière de logiciels pour maintenir des taux de croissance globalement sains, ont-ils ajouté.

Les paris des investisseurs sur l'activité cloud d'IBM et l'adoption de l'IA ont propulsé les actions à la hausse d'environ 30 % depuis le début de l'année. L'action se négocie à un ratio cours/bénéfice à 12 mois de 23,85, contre 17,95 pour son rival Accenture ACN.N .

Le segment de l'infrastructure, qui comprend l'activité mainframe d'IBM, a enregistré une hausse de 17 % de son chiffre d'affaires trimestriel, à 3,56 milliards de dollars, ce qui a permis à la société de dépasser les estimations de chiffre d'affaires et de bénéfices pour le troisième trimestre.

Certains analystes ont souligné la stratégie d'acquisition d'IBM, qui pourrait aider à répondre aux attentes de croissance élevées.

"Les fusions et acquisitions restent également un levier sous-estimé pour la société, qui, compte tenu de la solidité de son FCF et de son bilan, pourrait être un catalyseur important, étant donné qu'elle est en bonne voie pour intégrer la transaction Hashi", ont déclaré les analystes d'Evercore ISI.

L'année dernière, IBM a acheté HashiCorp dans le cadre d'une transaction évaluée à 6,4 milliards de dollars.