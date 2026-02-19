Les actions d'Etsy bondissent après la vente de Depop ; les pressions de la demande pèsent sur les résultats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les ventes de marchandises brutes d'Etsy chutent au premier trimestre par rapport à l'année précédente

*

Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre manque les estimations, les ventes brutes de marchandises baissent

*

La vente de Depop devrait être finalisée au 2ème trimestre 2026

(Ajoute les commentaires des analystes aux paragraphes 3-4, le commentaire du CFO au paragraphe 10, et met à jour les actions) par Koyena Das et Neil J Kanatt

Les actions d'Etsy ETSY.N ont bondi d'environ 10% jeudi, après que le marché en ligne a vendu sa plateforme de revente de mode Depop, axée sur la génération Z, à EBay EBAY.O , les investisseurs regardant au-delà des résultats et des prévisions trimestriels moroses.

La transaction de près de 1,2 milliard de dollars, annoncée après la fermeture des marchés mercredi, devrait aider Etsy à se recentrer sur son cœur de marché, le fait main et les articles vintage, tout en poursuivant son redressement sous la houlette de son nouveau directeur général . L'entreprise a été confrontée à une faible demande de la part d'acheteurs en mal d'inflation et à la concurrence féroce des géants du commerce électronique, notamment Amazon.com AMZN.O .

"Depop avait été largement négligé par les investisseurs, de sorte que l'évaluation obtenue par Etsy semble avoir été une bonne surprise", a déclaré Arun Sundaram, analyste chez CFRA.

Bien que la plateforme se soit développée rapidement, elle a été "significativement moins rentable que la place de marché principale d'Etsy", et la cession devrait améliorer les marges et le profil financier global d'Etsy, a-t-il dit.

La vente de Depop, qu'Etsy a acquis pour 1,63 milliard de dollars en 2021, devrait être finalisée au deuxième trimestre 2026. La société a également vendu sa place de marché d'articles de musique en ligne, Reverb, à des investisseurs privés en 2025 afin de se concentrer sur ses activités principales.

Etsy a enregistré un chiffre d'affaires de 881,6 millions de dollars au quatrième trimestre, ce qui est inférieur à l'estimation moyenne des analystes (884,9 millions de dollars), selon les données compilées par LSEG.

Les ventes brutes de marchandises (GMS) - un indicateur clé des ventes - sur la place de marché d'Etsy ont baissé de 1 % à taux de change constant pour atteindre 3,29 milliards de dollars au cours du trimestre.

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement s'est élevé à 222,5 millions de dollars, alors que les analystes l'estimaient à 213,5 millions de dollars.

La société prévoit que le GMS du premier trimestre se situera entre 2,38 et 2,43 milliards de dollars, en baisse par rapport aux 2,8 milliards de dollars déclarés l'année précédente. Pour l'ensemble de l'année 2026, Etsy s'attend à ce que les GMS augmentent modestement, soutenus par des initiatives de marketing.

"Nous avons supposé que les conditions macroéconomiques, en particulier celles qui ont un impact sur les dépenses discrétionnaires des consommateurs, restent stables par rapport à leur situation actuelle", a déclaré le directeur financier Lanny Baker lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats.